Двоє американців, канадець, швед та поляк загинули через обстріл на Донеччині

Липень, 24 в 15:41

На передовій на Донеччині загинули двоє американців, канадець та один громадянин Швеції. Їхню смерть виданню Politico підтвердив їхній командир Руслан Мірошниченко.

Йдеться про американців Люка “Скайвокера” Люцишина і Браяна Янга, а також Еміля-Антуана Руа-Сіруа з Канади та Едварда Селандера Патріньяні зі Швеції.

Мірошниченко розповів, що вони загинули 18 липня внаслідок танкового обстрілу в районі села Григорівка.

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Вони входили до складу сил спеціального призначення територіальної оборони ЗСУ. Їхній підрозділ базується поблизу Сіверська, на сході Донецької області.

За словами Мірошниченка, “хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції” і розчистити яр, де російські сили намагалися переправитися через річку.

— Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання потрапили в засідку російських танків. Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, відразу спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх, – сказав Мірошниченко.

Представник Державного департаменту підтвердив смерть двох американців у п’ятницю, але не назвав їхні імена.

Також на фронті загинув поляк Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України.

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w międzynarodowym legionie obrony Ukrainy i tam poległ. Tomek brał udział i zwyciężył w Drugich Mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach. Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/S5Y0GQMww0 — mmapolska_org (@MMAPolska_Org) July 23, 2022

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska.