Мы проверяем и контролируем процессы: Верещук о жилье для ВПЛ зимой
Нынешний отопительный сезон будет трудным, прогнозируют специалисты. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, как государство будет помогать с жильем для внутренне перемещенных лиц.
– Нужно говорить о том, как перезимовать. С 1 сентября должен стартовать учебный год. Есть школы, которые будут работать в автономном режиме. Если там есть наши ВПЛ, то они смогут переехать в общежития, которые будут доукомплектованы другими ВПЛ, и из них выселять не будут.
Сейчас такие планы представляют ОВА, и мы в каждом случае проверяем и контролируем эти процессы. Знаю, что на Западе Украины очень тяжело, потому что там большой наплыв. Там бывает по 300 тыс. и более ВПЛ в одной области.
Верещук отметила, что государство хочет модернизировать и помочь быстро сделать ремонт временного жилья для внутренних переселенцев.
– Мы ищем пути, как модернизировать такие помещения, помочь быстро сделать ремонт. К примеру, сейчас приняли постановление, что в приоритете в казначейских счетах именно ремонт помещений для ВПЛ. В частности, бомбоубежища, чтобы начать учебный процесс. Мы знаем об этих проблемах и помогаем решать их.
Она объяснила, может ли строительство модульного жилья решить проблему размещения ВПЛ. По словам Верещук, в этом году жилье для ВПЛ не удастся построить в достаточном количестве, хотя государство пытается как можно больше помогать переселенцам.
– Модульным строительством, как и другим жильем, занимается Минрегион. У них деньги на все это вместе с польским и другими правительствами. Есть уже первые модульные города, но их точно недостаточно. Например, в Черниговской области люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных зданиях. Хотят у себя на огороде, как они говорят, по крайней мере, одну комнатку постройте.
Конечно, есть разные ситуации. Но то, что жилья в этом году не построят в достаточном количестве, уже нужно говорить. Люди будут перемещаться, а отопительный сезон будет трудным. Мы прогнозируем, что около 500 тыс. человек дополнительно в осенний период переместятся с Востока на Запад Украины.
Верещук обратилась к руководителям городов или сел, в которых есть здания, где размещены внутренне перемещенные лица. Она подчеркнула, что выселение ВПЛ запрещено, однако их можно переместить в другое жилье.
— Еще раз обращаюсь к руководителям таких заведений, городов или населенных пунктов, где есть заведения, где внутренне перемещенные лица занимают школы, садики, другие заведения коммунальной или государственной собственности. Полный запрет выселять, мы можем только переместить ВПЛ и наших людей в приемлемые условия, которые будут не хуже, а то и лучше. Выселение запрещено.