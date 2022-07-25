Июль, 24 в 21:44

Нынешний отопительный сезон будет трудным, прогнозируют специалисты. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, как государство будет помогать с жильем для внутренне перемещенных лиц.

– Нужно говорить о том, как перезимовать. С 1 сентября должен стартовать учебный год. Есть школы, которые будут работать в автономном режиме. Если там есть наши ВПЛ, то они смогут переехать в общежития, которые будут доукомплектованы другими ВПЛ, и из них выселять не будут. Сейчас такие планы представляют ОВА, и мы в каждом случае проверяем и контролируем эти процессы. Знаю, что на Западе Украины очень тяжело, потому что там большой наплыв. Там бывает по 300 тыс. и более ВПЛ в одной области.

Верещук отметила, что государство хочет модернизировать и помочь быстро сделать ремонт временного жилья для внутренних переселенцев.

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– Мы ищем пути, как модернизировать такие помещения, помочь быстро сделать ремонт. К примеру, сейчас приняли постановление, что в приоритете в казначейских счетах именно ремонт помещений для ВПЛ. В частности, бомбоубежища, чтобы начать учебный процесс. Мы знаем об этих проблемах и помогаем решать их.

Она объяснила, может ли строительство модульного жилья решить проблему размещения ВПЛ. По словам Верещук, в этом году жилье для ВПЛ не удастся построить в достаточном количестве, хотя государство пытается как можно больше помогать переселенцам.

– Модульным строительством, как и другим жильем, занимается Минрегион. У них деньги на все это вместе с польским и другими правительствами. Есть уже первые модульные города, но их точно недостаточно. Например, в Черниговской области люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных зданиях. Хотят у себя на огороде, как они говорят, по крайней мере, одну комнатку постройте. Конечно, есть разные ситуации. Но то, что жилья в этом году не построят в достаточном количестве, уже нужно говорить. Люди будут перемещаться, а отопительный сезон будет трудным. Мы прогнозируем, что около 500 тыс. человек дополнительно в осенний период переместятся с Востока на Запад Украины.

Верещук обратилась к руководителям городов или сел, в которых есть здания, где размещены внутренне перемещенные лица. Она подчеркнула, что выселение ВПЛ запрещено, однако их можно переместить в другое жилье.