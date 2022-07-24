Выплаты для ВПЛ: причины задержек и что делать, если не получили деньги
Некоторые внутренне перемещенные лица до сих пор не получили выплаты от государства. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, почему это могло произойти и что нужно делать, чтобы получить выплаты для ВПЛ.
– Этим сейчас занимается мое Министерство и я, в частности. У нас есть горячая линия 1548. Люди массово на нее звонят по телефону. Многие жалуются, что выплаты либо начислены и не получены, либо подали заявку и не получили ни разу выплат. Мы каждый раз разбираемся, в чем причина.
По словам Верещук, есть несколько причин, почему ВПЛ не получили выплаты. Чтобы получить денежные средства, нужно позвонить на горячую линию 1548.
— Если обобщить такие причины, то они в основном следующие. Люди регистрировались в приложении Дія, которое не передало в органы соцзащиты данные. Это десятки тысяч людей. Мы централизовали такие выплаты, а Министерство соцполитики их выплачивает. Были 250 тыс. человек, среди них 90 тыс. уже выплачены, а для остальных мы помогаем, увеличиваем количество компьютеров и программ.
Другая причина состоит в том, что документы неправильно оформили по разным причинам. Тогда нужно сообщать Минреинтеграции на горячую линию 1548.
— Также были причины, что каким-то образом неправильно оформили документы. Люди думали, что все хорошо и ждали, им на месте об этом не сообщили, и вот уже за несколько месяцев ничего не получили. Они имеют возможность звонить нам, а наша команда людей персонально займется этим делом.
Верещук рассказала, на какие именно выплаты могут рассчитывать внутренне перемещенные лица. Речь идет о помощи от государства или международных организаций.
— Выплаты из государственного бюджета и помощь международных организаций, например, Красный Крест или ЮНИСЕФ, если есть дети. Или организации ООН выплачивают такую материальную помощь. Если мы говорим о государственной, то уже более 17 млрд грн государство потратило на выплаты ВПЛ. Это 2 тыс. грн для каждого взрослого и 3 тыс. грн на ребенка. Также лица с инвалидностью могут рассчитывать на 3 тыс. грн ежемесячно.