Выплаты для ВПЛ: причины задержек и что делать, если не получили деньги

Июль, 24 в 20:30

Некоторые внутренне перемещенные лица до сих пор не получили выплаты от государства. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, почему это могло произойти и что нужно делать, чтобы получить выплаты для ВПЛ.

– Этим сейчас занимается мое Министерство и я, в частности. У нас есть горячая линия 1548. Люди массово на нее звонят по телефону. Многие жалуются, что выплаты либо начислены и не получены, либо подали заявку и не получили ни разу выплат. Мы каждый раз разбираемся, в чем причина.

По словам Верещук, есть несколько причин, почему ВПЛ не получили выплаты. Чтобы получить денежные средства, нужно позвонить на горячую линию 1548.

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— Если обобщить такие причины, то они в основном следующие. Люди регистрировались в приложении Дія, которое не передало в органы соцзащиты данные. Это десятки тысяч людей. Мы централизовали такие выплаты, а Министерство соцполитики их выплачивает. Были 250 тыс. человек, среди них 90 тыс. уже выплачены, а для остальных мы помогаем, увеличиваем количество компьютеров и программ.

Другая причина состоит в том, что документы неправильно оформили по разным причинам. Тогда нужно сообщать Минреинтеграции на горячую линию 1548.

— Также были причины, что каким-то образом неправильно оформили документы. Люди думали, что все хорошо и ждали, им на месте об этом не сообщили, и вот уже за несколько месяцев ничего не получили. Они имеют возможность звонить нам, а наша команда людей персонально займется этим делом.

Верещук рассказала, на какие именно выплаты могут рассчитывать внутренне перемещенные лица. Речь идет о помощи от государства или международных организаций.