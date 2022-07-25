Липень, 24 в 21:44

Цьогорічний опалювальний сезон буде важким, прогнозують фахівці. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, як держава допомагатиме з житлом для внутрішньо-переміщених осіб.

– Потрібно говорити про те, як перезимувати. З 1 вересня має стартувати навчальний рік і навчальний процес. Є школи, які працюватимуть офлайн. Зрозуміло, що якщо там є наші ВПО, то вони матимуть можливість переїхати в гуртожитки, які будуть доукомплектовані іншими ВПО, і з них виселяти не будуть. Зараз плани такі подають ОВА, і ми в кожному випадку перевіряємо та контролюємо ці процеси. Знаю, що на Заході України дуже важко, бо там великий наплив. Там буває по 300 тис. і більше ВПО в одній області.

Верещук зазначила, що держава хоче модернізувати та допомогти швидко зробити ремонт тимчасового житла для внутрішніх переселенців.

Зараз дивляться

– Ми шукаємо шляхи, як модернізувати такі приміщення, допомогти швидко зробити ремонт. Наприклад, зараз ухвалили постанову, що в пріоритеті у казначейських рахунках саме ремонт приміщень для ВПО. Зокрема, бомбосховищ, щоб розпочати навчальний процес. Ми знаємо ці проблеми та допомагаємо їх вирішувати.

Вона пояснила, чи може будівництво модульного житло розв’язати проблему розміщення ВПО. За словами Верещук, цьогоріч житло для ВПО не вдасться побудувати в достатній кількості, хоча держава намагається якомога більше допомагати переселенцям.

– Модульним будівництвом, як і іншим житлом, займається Мінрегіон. У них гроші на це все разом з польським та іншими урядами. Є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо. Наприклад, на Чернігівщині люди не дуже хочуть жити у модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Хочуть у себе на городі, як вони кажуть, принаймні одну кімнатку побудуйте. Звичайно, є різні ситуації. Але те, що житла цьогоріч не побудують в достатній кількості, вже треба говорити. Люди переміщуватимуться, а опалювальний сезон буде важким. Ми прогнозуємо, що близько 500 тис. людей додатково в осінній період перемістяться зі Сходу на Захід України.

Верещук звернулась до керівників міст чи сіл, в яких є заклади, де розміщені внутрішньо-переміщені особи. Вона наголосила, що виселення ВПО заборонено, проте їх можна перемістити в інше помешкання.