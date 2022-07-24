Виплати для ВПО: причини затримок та що робити, якщо не отримали гроші

Липень, 24 в 20:30

Деякі внутрішньо-переміщені особи досі не отримали виплати від держави. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, чому це могло статися та що потрібно робити, щоб отримати виплати для ВПО.

– Цим зараз займається моє Міністерство та я, зокрема. У нас є гаряча лінія 1548. Люди масово на неї телефонують. Багато людей скаржаться, що виплати або нараховані та не отримані, або подали заявку та не отримали жодного разу виплат. Ми кожного разу розбираємося, у чому причина.

За словами Верещук, є декілька причин, чому ВПО не отримали виплати. Щоб отримати кошти, потрібно зателефонувати на гарячу лінію 1548.

Зараз дивляться

– Якщо узагальнити такі причини, то вони здебільшого є наступними. Люди реєструвалися у додатку Дія, який не передав в органи соцзахисту дані. Це десятки тисяч людей. Ми централізували такі виплати, а Міністерство соцполітики їх виплачує. Було 250 тис. людей, серед них 90 тис. вже виплачено, а для решти ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп’ютерів і програм.

Інша причина полягає у тому, що документи неправильно оформили з різних причин. Тоді потрібно повідомляти Мінреінтеграції на гарячу лінію 1548.

– Також були причини, що в якийсь спосіб неправильно оформили документи. Люди думали, що вже гаразд та чекали, їм на місці про це не повідомили, і ось вже за декілька місяців нічого не отримали. Вони мають можливість дзвонити до нас, а наша команда людей персонально займеться цією справою.

Верещук розповіла, на які саме виплати можуть розраховувати внутрішньо-переміщені особи. Йдеться про допомогу від держави або міжнародних організацій.