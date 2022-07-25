Июль, 25 в 10:29

После первых нескольких месяцев войны рынок купли-продажи недвижимости постепенно начинает оживать. Государство снова открыло доступ к реестрам и, соответственно, люди снова получили возможность заключать сделки на приобретение жилья.

Активность покупателей в плане приобретения жилья выросла на 50%, отмечают эксперты. Вместе с тем многие думающие о продаже жилья колеблются, стоит ли делать это сейчас или лучше ли подождать до конца войны, когда цены стабилизируются и, возможно, вырастут.

Сейчас, говорит специалист Киевской школы экономики Павел Мартышев, стоимость квартир в Киеве и в среднем по Украине снизилась на 30%. Больше цены просели в восточной и центральной части страны, а меньше – соответственно, в западной.

Сейчас смотрят

– В восточных городах сделок практически нет. Цены упали примерно на 45%. В центральной Украине, в том числе и в Киеве, где пока все же есть покупатель, цены снизились примерно на 10% от довоенных. Такая же ситуация и в западных областях. Единственный регион с плюсовым показателем – Закарпатье, – говорит президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Помимо этого, добавляет Пита, наибольшим спросом у покупателей пользуется жилье уже готовое к использованию, то есть вторичное. Если же речь идет о новостройках, то в основном люди интересуются уже максимально готовыми объектами. При этом нельзя сказать, что есть какая-нибудь приоритетность в метражах или количестве комнат.

Директор одного из столичных риелторских объединений Юлия Смирнова отмечает — продавать квартиру можно, если ваша цель — обменять ее на другую. Тогда в процентном соотношении вы денег не потеряете, потому что цены просели примерно одинаково.

– Если человек продает, чтобы заработать – он не заработает. Разве что, если квартира ему принадлежала с 2003 года. Если квартира в собственности с 2006-2007 года, человек будет в минусе, — говорит эксперт.

При этом спрос на покупку квартир есть, но слабый. Люди ходят смотреть квартиры, но покупать решаются редко.

Исследователь Киевской школы экономики Павел Мартышев отмечает, что если вы твердо решили продавать квартиру – то есть смысл сделать это сейчас.

– Далее, в ближайшие год-полтора, цены могут снижаться. Особенно если речь идет о вторичном жилье. Это будет происходить по двум причинам: военные риски и снижение доходов населения. Мы как Киевская школа экономики, конечно, не имеем права указывать людям, продавать жилье или нет. Но сейчас у нас именно такое видение ситуации, — отмечает экономист.

Юрий Пита прогнозирует всеобщее падение цен на недвижимость еще на 5-10% в ближайшей перспективе.

Прогнозировать цены на квартиры после войны, говорят эксперты, пока рано. Впрочем, они отмечают — маловероятно, что цены на недвижимость вырастут сразу после войны. Рынку потребуется время для восстановления, и сколько времени это будет, пока сказать не могут.