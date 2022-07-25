Липень, 25 в 10:29

Після перших кількох місяців війни ринок купівлі-продажу нерухомості потроху починає оживати. Держава знову відкрила доступ до реєстрів і, відповідно, люди знову мають можливість укладати угоди з придбання житла.

Активність покупців щодо придбання житла зросла на 50%, зазначають експерти. Водночас багато хто з тих, хто думає про продаж помешкання, вагається: а чи варто робити це зараз чи краще зачекати до кінця війни, коли ціни стабілізуються і, можливо, зростуть.

Наразі, каже фахівець Київської школи економіки Павло Мартишев, вартість квартир у Києві та в середньому по Україні знизилась на 30%. Більше ціни просіли у східній та центральній частині країни, а менше – відповідно, у західній.

Зараз дивляться

– У східних містах угод практично немає. Ціни впали приблизно на 45%. У центральній Україні, зокрема у Києві, де поки що все ж є покупець, ціни знизилися приблизно на 10% від довоєнних. Така сама ситуація і в західних областях. Єдиний регіон із плюсовим показником – Закарпаття, – каже президент асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Крім цього, додає Піта, попит серед покупців має житло, що вже готове до використання, себто вторинне. Якщо ж ідеться про новобудови, то здебільшого люди цікавляться вже готовими об’єктами. При цьому не можна сказати, що є якась пріоритетність у метражах чи кількості кімнат.

Директорка одного зі столичних рієлторських об’єднань Юлія Смирнова зазначає: продавати квартиру можна, якщо ваша мета – обміняти її на іншу. Тоді у відсотковому співвідношенні ви не втратите коштів, бо ціни просіли приблизно однаково.

– Якщо людина продає, щоб заробити – вона не заробить. Хіба, якщо квартира їй належала з 2003 року. Якщо квартира у власності з 2006-2007 року, людина буде в мінусі, – каже експертка.

При цьому, попит на купівлю квартир є, але слабкий. Люди ходять дивитися квартири, але купувати зважуються рідко.

Дослідник Київської школи економіки Павло Мартишев зазначає, що якщо ви твердо вирішили продавати квартиру – то є сенс зробити це зараз.

– Далі, в найближчі рік-півтора, ціни можуть знижуватися. Особливо, якщо йдеться про вторинне житло. Це відбуватиметься з двох причин: військові ризики та зниження доходів населення. Ми як Київська школа економіки, звісно, не маємо права вказувати людям, продавати житло чи ні. Але наразі маємо саме таке бачення ситуації, – зазначає економіст.

Юрій Піта прогнозує загальне падіння цін на нерухомість ще на 5-10% у найближчій перспективі.

Прогнозувати ціни на квартири після війни, кажуть експерти, поки що рано. Втім, зазначають, що малоімовірно, що ціни на нерухомість зростуть одразу після війни – ринку потрібен буде час для відновлення, і скільки часу на це піде, поки що сказати не можуть.