Дополнительные выплаты для ВПЛ от Всемирной продовольственной программы: кто сможет получить
В Украине не будут ограничивать количество получателей дополнительной к государственной денежной помощи ВПЛ.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Во время встречи министра социальной политики Украины Марины Лазебной и координатора по чрезвычайным операциям Всемирной продовольственной программы (WFP) для Украины Мэтью Холлингворта стороны договорились расширить сотрудничество и не ограничивать круг получателей дополнительной государственной денежной помощи внутренне перемещенными лицами.
Холлингворт сообщил, что в течение мая WFP профинансировала помощь украинцам на общую сумму $47 млн.
Минсоцполитики передало WFP перечень из 500 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые больше всего нуждаются в поддержке. Люди уже получают средства.
По предложению Минсоцполитики денежные выплаты, которые осуществляет WFP, будут распространяться на следующие категории:
- люди на временно оккупированных территориях,
- люди на территориях, где происходят активные боевые действия,
- люди на деоккупированных территориях, которые не регистрировались как ВПЛ.
Уже в конце мая заявку на получение денежных выплат можно будет подать через информационную платформу єДопомога.