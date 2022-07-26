Июль, 25 в 21:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на масштабную войну, украинцы будут праздновать День Независимости.

Об этом глава государства сказал во время пресс-брифинга по итогам переговоров с президентом Гватемалы Алехандро Джамматте Файа.

По словам Зеленского, даже во время войны украинцы должны уделять особое внимание важным страницам создания государства.

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– Несмотря на то, что есть война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, из-за условий безопасности – не очень громко, не можем себе позволить, потому что деньги сегодня уходят на фронт. Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти, для наших детей, – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что День Государственности и День Крещения Киевской Руси – это тысячелетняя история несокрушимости нашего народа.

По словам Владимира Зеленского, план празднования Дня Независимости пока не разглашается из соображений безопасности.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина оставляет в прошлом эру российского лобби.