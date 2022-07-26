Липень, 25 в 21:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри масштабну війну українці святкуватимуть День Незалежності.

Про це глава держави сказав під час пресбрифінгу за підсумками переговорів із президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї Файа.

За словами Зеленського, навіть під час війни українці повинні приділяти особливу увагу важливим сторінкам державотворення.

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– Попри те, що є війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати для нашої держави. Так, через безпекові умови – не дуже гучно, не можемо собі дозволити, бо гроші сьогодні йдуть на фронт. Але ці дати обов’язково будуть у нашому календарі, в нашій пам’яті, для наших дітей, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що День Державності і День Хрещення Київської Русі – це тисячолітня історія незламності нашого народу.

За словами Володимира Зеленського, план святкування Дня Незалежності наразі не розголошується з міркувань безпеки.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна залишає у минулому еру російського лобі.