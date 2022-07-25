Июль, 25 в 13:44

Все военнообязанные и призывники подлежат воинскому учету.

Он является составляющей мобилизационной подготовки государства, поэтому встать на учет должен каждый мужчина, а с 1 октября 2022 года и женщины определенных профессий.

Об ответственности за несвоевременное осуществление воинского учета и сумме штрафа — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как осуществляется воинский учет

Все военнообязанные и призывники подлежат военному учету, который ведется по месту их жительства.

Учет ведется на основании паспорта Украины и других военно-учетных документов:

для призывников (от 18 до 27 лет) — удостоверение о приписке

для военнообязанных — военного билета или временного удостоверения военнообязанного

Для того, чтобы встать на учет необходимо обратиться в военкомат с паспортом, приписным или военным билетом и другими документами, подтверждающими основания для смены проживания, окончания вуза, изменения семейного статуса и тому подобное.

Законодательством Украины установлены сроки постановки на учет в зависимости от обстоятельств.

То есть если человек меняет место жительства, женится, заканчивает или поступает в вуз — об этом обязательно нужно сообщать начальнику своего военкомата.

Стоит отметить, если военнообязанный меняет место жительства более чем на три месяца, обязательно нужно сняться с учета в своем военкомате и стать на новый по месту нового проживания.

Сделать это нужно в течение семи дней. Если этого не сделать предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Если несвоевременно встать на воинский учет — что будет

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что закон Украины О воинской обязанности и военной службе предусматривает ответственность за несвоевременный воинский учет.

Если не встать на учет в установленные сроки, то вас могут:

объявить в розыск, задержать и принудительно привезти в военный комиссариат;

привлечь к уголовной или административной ответственности за уклонение от воинской обязанности.

— Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если призывник или военнообязанный нарушил правила воинского учета, ему грозит административная ответственность, — говорит юрист.

По словам юриста, нарушителю могут выписать штраф — от 1700 до 3400 грн.

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа возрастет — от 3400 до 5100 грн.

В то же время за уклонение от воинского учета предусмотрена ответственность по статье 337 Уголовного кодекса, от 5 100 до 8 500 грн.