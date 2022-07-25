Штраф за несвоевременный воинский учет — что предусмотрено
Все военнообязанные и призывники подлежат воинскому учету.
Он является составляющей мобилизационной подготовки государства, поэтому встать на учет должен каждый мужчина, а с 1 октября 2022 года и женщины определенных профессий.
Об ответственности за несвоевременное осуществление воинского учета и сумме штрафа — читайте в материале Фактов ICTV.
Как осуществляется воинский учет
Все военнообязанные и призывники подлежат военному учету, который ведется по месту их жительства.
Учет ведется на основании паспорта Украины и других военно-учетных документов:
- для призывников (от 18 до 27 лет) — удостоверение о приписке к призывному участку;
- для военнообязанных — военного билета или временного удостоверения военнообязанного.
Для того, чтобы встать на учет необходимо обратиться в военкомат с паспортом, приписным или военным билетом и другими документами, подтверждающими основания для смены проживания, окончания вуза, изменения семейного статуса и тому подобное.
Законодательством Украины установлены сроки постановки на учет в зависимости от обстоятельств.
То есть если человек меняет место жительства, женится, заканчивает или поступает в вуз — об этом обязательно нужно сообщать начальнику своего военкомата.
Стоит отметить, если военнообязанный меняет место жительства более чем на три месяца, обязательно нужно сняться с учета в своем военкомате и стать на новый по месту нового проживания.
Сделать это нужно в течение семи дней. Если этого не сделать предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Если несвоевременно встать на воинский учет — что будет
Юрист Ростислав Кравец отмечает, что закон Украины О воинской обязанности и военной службе предусматривает ответственность за несвоевременный воинский учет.
Если не встать на учет в установленные сроки, то вас могут:
- объявить в розыск, задержать и принудительно привезти в военный комиссариат;
- привлечь к уголовной или административной ответственности за уклонение от воинской обязанности.
— Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если призывник или военнообязанный нарушил правила воинского учета, ему грозит административная ответственность, — говорит юрист.
По словам юриста, нарушителю могут выписать штраф — от 1700 до 3400 грн.
За повторное нарушение в течение года сумма штрафа возрастет — от 3400 до 5100 грн.
В то же время за уклонение от воинского учета предусмотрена ответственность по статье 337 Уголовного кодекса, от 5 100 до 8 500 грн.