Липень, 25 в 13:44

Усі військовозобов’язані громадяни та призовники підлягають військовому обліку.

Він є складовою мобілізаційної підготовки держави, тому стати на облік має кожен чоловік, а з 1 жовтня 2022 року і жінки певних професій.

Про відповідальність за несвоєчасне здійснення військового обліку та суму штрафу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як здійснюється військовий облік

Усі військовозобов’язані та призовники підлягають військовому обліку, що ведеться за місцем їх проживання.

Облік ведеться на підставі паспорта України та інших військово-облікових документів:

для призовників (від 18 до 27 років) – посвідчення про приписку

для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Для того, щоб стати на облік необхідно звернутися до військкомату з паспортом, приписним або військовим квитком та іншими документами, що підтверджують підстави для зміни проживання, закінчення вузу, зміни сімейного статусу тощо.

Законодавством України встановлені терміни постановки на облік в залежності від обставин.

Тобто якщо людина змінює місце проживання, одружується, закінчує чи вступає до вишу – про це обов’язково потрібно повідомляти начальнику свого військкомату.

Варто зазначити, якщо військовозобов’язаний змінює місце проживання більше ніж на три місяці, обов’язково потрібно знятися з обліку у своєму військкоматі та стати на новий за місцем нового проживання.

Зробити це потрібно впродовж семи днів. Якщо цього не зробити передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.

Якщо несвоєчасно стати на військовий облік – що буде

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що закон України Про військовий обов’язок і військову службу передбачає відповідальність за несвоєчасний військовий облік.

Якщо не стати на облік у встановлені терміни, то вас можуть:

оголосити у розшук, затримати і примусово привезти до військового комісаріату;

притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності за ухилення від військового обов’язку.

– Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо призовник чи військовозобов’язаний порушив правила військового обліку, йому загрожує адміністративна відповідальність, – каже юрист.

За словами юриста, порушнику можуть виписати штраф – від 1700 до 3400 грн.

За повторне порушення протягом року сума штрафу зросте – від 3400 до 5100 грн.

Водночас за ухилення від військового обліку передбачена відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу, від 5 100 до 8 500 грн.