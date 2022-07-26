Липень, 26 в 13:50

Жителі Затоки Одеської області розповіли про наслідки ракетних обстрілів військами РФ вранці 26 липня.

Охоронець місцевого магазину зазначив, що під удар потрапили приватні дачі, де не було жодних військових об’єктів. Внаслідок ворожого “прильоту” чоловік отримав осколкові поранення.

– До цього було кілька вибухів, десь далеко. Я хотів вийти і подивитися, підвівся в кімнаті і почав одягатися. І тут виходить така “хлопок”, мене разом із вікном відкинуло в кімнаті. У магазині зірвало дах, пожежі не було, але всередині все розтрощило, – розповів він.

Чоловік, який спав у своєму будинку під час вибуху о 05.10, зізнався, що все відбулось дуже швидко.

Зараз дивляться

– Туалет підірвало, ворота винесло, кімнати повиносило, дах теж знесло. Тут кухня у мене колись була, вже немає, – розповів він, показуючи наслідки обстрілів.

Раніше відео, на якому видно наслідки ворожих обстрілів Затоки, оприлюднив президент Володимир Зеленський.

На кадрах можна побачити зруйновані будинки і як подекуди ще тліє вогонь після ранкових прильотів. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина.