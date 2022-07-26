Июль, 26 в 20:14

Бывают случаи, когда люди получают телефонные звонки и даже угрозы от коллекторов, при этом не имея кредита или долга.

Что делать, если коллекторы звонят по чужому долгу — узнавали Факты ICTV.

Почему коллекторы звонят именно вам

Дело в том, что давая кредиты, финансовые компании обычно просят заемщика дать телефон родственника, коллеги, друга и тому подобное.

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При этом учреждения не подписывают никаких документов о поручительстве и не проверяют подлинность контактов.

Зато финансовая компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

Именно поэтому вы можете получать нежелательные звонки, не имея долгов и впервые слыша о должнике.

Как защитить себя от коллекторов

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что такая практика довольно распространена. Часто люди получают коллекторские звонки по чужому долгу.

Если вы получили такой звонок, в первую очередь выясните, что за коллекторская компания вам звонит.

— Вы должны выяснить, из какой коллекторской компании вам звонят. Сегодня действует закон О коллекторской деятельности. Вы должны выяснить фамилию, имя, отчество звонящего. Также спросите, по какому долгу и к какому человеку они вообще звонят, — рекомендует юрист.

Далее юрист советует связаться с представителями коллекторской компании и сообщить как устно, так и письменно, что должника вы не знаете, кредит не брали и никаких договоров поручительства не подписывали.

— Необходимо попросить коллекторскую компанию больше вас не беспокоить. Если же компания продолжает вам звонить или угрожать, вы должны обратиться в Национальный банк Украины с соответствующей жалобой о деятельности коллекторской компании, а также в правоохранительные органы, — отметил Кравец.

Такой алгоритм действий советует использовать и НБУ. На официальном сайте банка отмечается, что вам нужно узнать название коллекторской компании, представители которой вам звонят, и попросить не беспокоить.

— Если вам продолжают названивать по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Также стоит обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных, — говорится на сайте НБУ.

Итак, кратко о том, как нужно действовать:

Узнайте название коллекторской компании и информацию о коллекторе, который вам звонит. Выясните, кому именно они звонят и по какому долгу. В устной и письменной форме объясните компании ситуацию (что долг не ваш) и попросите вас больше не беспокоить. Если звонки продолжаются — обратитесь с жалобой в НБУ и правоохранительные органы.

Как в НБУ решат вопрос

Еще с 4 июля 2021 года деятельность коллекторских компаний в Украине регулируется законом от 19 марта 2021 года № 1349-IX.

Закон ограничивает и регулирует деятельность коллекторов. В частности: