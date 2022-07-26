Липень, 26 в 20:14

Трапляються випадки, коли люди отримують телефонні дзвінки та погрози від колекторів, при цьому не маючи кредиту чи боргу.

Що робити, якщо колектори дзвонять щодо чужого боргу – дізнавалися Факти ICTV.

Чому колектори дзвонять саме вам

Справа в тому, що даючи кредити, фінансові компанії зазвичай просять позичальника дати телефон родича, колеги, друга тощо.

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При цьому установи не підписують жодних документів про поруки та не перевіряють справжність контактів.

Натомість фінансова компанія розраховує, що у випадку прострочення кредиту його вдасться стягнути за допомогою колекторів.

Саме тому ви можете отримувати такі небажані дзвінки.

Як захистити себе від колекторів

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що така практика доволі поширена. Досить часто люди отримують колекторські дзвінки щодо чужого боргу.

Якщо ви отримали такий дзвінок, першочергово з’ясуйте, що за колекторська компанія вам дзвонить.

– Ви маєте з’ясувати, з якої колекторської компанії вам телефонують. Сьогодні діє закон про колекторську діяльність. Ви повинні з’ясувати прізвище, ім’я, по батькові особи, яка дзвонить. Також запитайте, щодо якого боргу та до якої людини вони взагалі телефонують, – рекомендує юрист.

Далі юрист радить зв’язатися з представниками колекторської компанії та повідомити як усно, так і письмово, що боржника ви не знаєте, кредит не брали і жодних договорів поруки не підписували.

– Необхідно попросити колекторську компанію більше вас не турбувати. Якщо ж компанія продовжує вам телефонувати чи погрожувати, ви повинні звернутися до Національного банку України з відповідною скаргою про діяльність колекторської компанії, а також до правоохоронних органів, – зазначив Кравець.

Такий алгоритм дій радить використовувати і НБУ. На офіційному сайті банку зазначається, що вам потрібно дізнатися назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують, та попросити не турбувати.

– Якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240. Також варто звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних, – йдеться на сайті НБУ.

Отож, коротко про те, як потрібно діяти:

Дізнайтесь назву колекторської компанії та інформацію про колектора, який вам телефонує. З’ясуйте, кому саме вони телефонують та щодо якого боргу. В усній та письмовій формі поясніть компанії ситуацію (що борг не ваш) та попросіть вас більше не турбувати. Якщо дзвінки продовжуються – зверніться зі скаргою до НБУ та правоохоронних органів.

Як в НБУ вирішать питання

Ще з 4 липня 2021 року діяльність колекторських компаній в Україні регулюється законом від 19 березня 2021 № 1349-IX.

Закон обмежує та регулює діяльність колекторів. Зокрема: