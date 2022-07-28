Июль, 27 в 23:03

Началось вражеское наступление по всему так называемому Донецкому фронту. Оккупанты штурмуют укрепрайоны наших войск и становятся в стратегическую оборону.

Об этом в эфире Фейгин Life рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, такая тактика захватчиков предполагает, что от группировок “ДНР” и “ЛНР” ничего не останется.

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Несмотря на попытки наступления российская армия получает жесткий отпор в районе Северска и Бахмута.

— Я рискну выдвинуть достаточно обоснованное предположение, что Москва по сути отказывается от захвата Донецкой области на данном этапе и переходят к обороне. Но, не до конца ясно, они становятся в стратегическую оборону или же они становятся в стратегическую оборону с попыткой нанести один-два мощных удара, ослабить наш наступательный потенциал и не дать нам перейти в успешное контрнаступление, — отметил Арестович.

Либо генеральная задача России предполагает ослабление ударной группировки ВСУ и приведение в состояние, когда наши вооруженные силы не смогут освободить захваченные территории. Таким образом РФ хочет принудить Украину к переговорам.

— Завести в патовую ситуацию — корейский вариант (замороженный конфликт — Ред.), — сказал Арестович.

Он уверяет, что ни о какой победе армии РФ и дальнейшем захвате наших территорий речи не идет — решение принято на оборону.

— То, что они становятся в стратегическую оборону — это железно видно. Войска перебрасываются на два направления, где они (россияне — Ред.) больше всего ожидают наших ударов — на Юг. И это ценой снятия с важнейших участков фронта — с Изюма до Бахмута, — заявил советник главы Офиса президента.

По его словам, наконец-то РФ сделала ошибку стратегического масштаба.

— Первой стратегической ошибкой было начало войны. Вот теперь вторая… Они затеяли четырехходовку — это гарантия того, что она провалится. Они забивают себе логистику, — считает Алексей Арестович.

По словам советника главы ОПУ, август будет “интересный”.

Ранее в разведке Минобороны Великобритании сообщили, что ЧВК Вагнера, вероятно, удалось совершить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС и соседнего поселка Новолуганское на Донбассе.