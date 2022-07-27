Июль, 27 в 10:50

Российской частной военной компании Вагнера, вероятно, удалось совершить тактическое наступление в районе Углегорской ТЭС и соседнего поселка Новолуганское на Донбассе.

Такое предположение 27 июля озвучили в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время в оборонном ведомстве заявили, что некоторые украинские силы могли выйти из этого района.

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Напомним, что украинские военные неоднократно отбрасывали оккупантов назад во время попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Чтобы добиться цели, российские захватчики шли штурмом по разным направлениям, привлекая штурмовую и армейскую авиацию.

Боевыми действиями армия РФ пыталась создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС в Донецкой области.

К слову, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 27 июля информации о наступлении РФ в районе Углегорской ТЭС не предоставил.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence