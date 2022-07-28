Липень, 27 в 23:03

Почалося вороже наступ по всьому так званому Донецькому фронту. Окупанти штурмують укріпрайони наших військ і стають у стратегічну оборону.

Про це в ефірі Фейгін Life розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, така тактика загарбників передбачає, що від угруповань “ДНР” та “ЛНР” нічого не залишиться.

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Попри спроби наступу російська армія отримує жорстку відсіч у районі Сіверська та Бахмута.

– Я ризикну висунути досить обґрунтоване припущення, що Москва, по суті, відмовляється від захоплення Донецької області на даному етапі і переходять до оборони. Але, не до кінця ясно, вони стають у стратегічну оборону або ж вони стають у стратегічну оборону зі спробою завдати одного-двох потужних ударів, послабити наш наступальний потенціал і не дати нам перейти в успішний контрнаступ, — зазначив Арестович.

Або генеральне завдання Росії передбачає послаблення ударного угруповання ЗСУ та приведення в стан, коли наші збройні сили не зможуть звільнити захоплені території. Таким чином, РФ хоче примусити Україну до переговорів.

– Завести у патову ситуацію – корейський варіант (заморожений конфлікт – Ред.), – сказав Арестович.

Він запевняє, що ні про яку перемогу армії РФ і подальше захоплення наших територій не йдеться – рішення ухвалене на оборону.

– Те, що вони стають у стратегічну оборону – це залізно видно. Війська перекидаються на два напрями, де вони (росіяни – Ред.) найбільше очікують наших ударів – на Південь. І це ціною зняття з найважливіших ділянок фронту – з Ізюма до Бахмута, – заявив радник голови Офісу президента.

За його словами, нарешті РФ зробила помилку стратегічного масштабу.

– Першою стратегічною помилкою був початок війни. Ось тепер друга… Вони затіяли чотириходівку – це гарантія того, що вона провалиться. Вони забивають собі логістику, вважає Олексій Арестович.

За словами радника голови ОПУ, серпень буде “цікавим”.

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що ПВК Вагнера, імовірно, вдалося здійснити тактичний наступ у районі Вуглегірської ТЕС та сусіднього селища Новолуганське на Донбасі.