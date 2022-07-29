Социальный счет: что это и как открыть
Все люди, получающие различные социальные выплаты должны иметь собственный социальный счет.
Что такое социальный счет, как открыть социальную карту и в каком банке это можно сделать — узнавали Факты ICTV.
Что такое социальный счет
Это банковский счет (карточка) на который осуществляется перерасчет различных государственных социальных выплат.
На него могут начисляться пенсионные, зарплатные, студенческие и другие выплаты.
Для открытия счета необходимо обратиться в банк, который открывает социальные карты.
Кроме того, карточки для социальных выплат стоит открывать исключительно для поступления соцвыплат.
На социальные карты могут начисляться больничные, декретные, пенсионные, льготные, выплаты по безработице и другие.
Открыть социальную карточку можно почти в любом банке Украины.
ПриватБанк
В этом банке можно открыть специальную Карту для выплат. Работники Приватбанка отметили, что к этой карте можно подключить любые социальные, пенсионные или зарплатные начисления.
Чтобы ее оформить нужно обратиться в отделение банка, это займет около 15 минут.
С собой нужно иметь:
- паспорт;
- индивидуальный налоговый номер.
UKRSIBBANK
Социальные карты этого банка предназначены для получения различных социальных выплат и материальной помощи от органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Украины, Фондов социального страхования, с которыми у банка заключены Договоры.
Для открытия карточного счета необходимо обратиться в ближайшее отделение UKRSIBBANK и иметь при себе:
- паспорт гражданина Украины;
- оригинал справки о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН).
Сбербанк
Оформить Карту для выплат от Сбербанка можно онлайн, отправив заявку, или в ближайшем отделении.
Для оформления онлайн:
- Перейдите по ссылке.
- Укажите свое имя и номер телефона.
- Нажмите Отправить заявку.
В ближайшее время работники банка свяжутся с вами, чтобы обсудить все детали оформления.
Альфа банк
В этом банке можно открыть социальную карточку, предназначенную для получения зачислений от:
- Управление труда и социальной защиты населения;
- Государственной службы занятости;
- Пенсионного фонда Украины.
Оформить карту можно в любом отделении банка.
После оформления карты, вы самостоятельно должны передать заявление для зачисления выплат в Пенсионный фонд или Управление труда и социальной защиты населения.
Чтобы заказать социальную карточку, необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- выписку из Единого государственного демографического реестра или справку о регистрации по месту жительства (для ID-паспортов);
- ИНН;
- свидетельство о рождении ребенка (для получения пособия по уходу за ребенком);
- справку о доходах, которая была предоставлена Управлением труда и социальной защиты населения (для получения пособия по безработице);
- решение об установлении опеки (для получения пособия на ребенка под опекой);
- справку из ЗАГС об основаниях внесения изменений в книгу регистрации сведений об отце ребенка и свидетельство о рождении ребенка (для получения помощи одиноким матерям).