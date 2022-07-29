Июль, 29 в 17:02

Все люди, получающие различные социальные выплаты должны иметь собственный социальный счет.

Что такое социальный счет, как открыть социальную карту и в каком банке это можно сделать — узнавали Факты ICTV.

Что такое социальный счет

Это банковский счет (карточка) на который осуществляется перерасчет различных государственных социальных выплат.

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На него могут начисляться пенсионные, зарплатные, студенческие и другие выплаты.

Для открытия счета необходимо обратиться в банк, который открывает социальные карты.

Кроме того, карточки для социальных выплат стоит открывать исключительно для поступления соцвыплат.

На социальные карты могут начисляться больничные, декретные, пенсионные, льготные, выплаты по безработице и другие.

Открыть социальную карточку можно почти в любом банке Украины.

ПриватБанк

В этом банке можно открыть специальную Карту для выплат. Работники Приватбанка отметили, что к этой карте можно подключить любые социальные, пенсионные или зарплатные начисления.

Чтобы ее оформить нужно обратиться в отделение банка, это займет около 15 минут.

С собой нужно иметь:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер.

UKRSIBBANK

Социальные карты этого банка предназначены для получения различных социальных выплат и материальной помощи от органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Украины, Фондов социального страхования, с которыми у банка заключены Договоры.

Для открытия карточного счета необходимо обратиться в ближайшее отделение UKRSIBBANK и иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

оригинал справки о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН).

Сбербанк

Оформить Карту для выплат от Сбербанка можно онлайн, отправив заявку, или в ближайшем отделении.

Для оформления онлайн:

Перейдите по ссылке Укажите свое имя и номер телефона. Нажмите Отправить заявку.

В ближайшее время работники банка свяжутся с вами, чтобы обсудить все детали оформления.

Альфа банк

В этом банке можно открыть социальную карточку, предназначенную для получения зачислений от:

Управление труда и социальной защиты населения;

Государственной службы занятости;

Пенсионного фонда Украины.

Оформить карту можно в любом отделении банка.

После оформления карты, вы самостоятельно должны передать заявление для зачисления выплат в Пенсионный фонд или Управление труда и социальной защиты населения.

Чтобы заказать социальную карточку, необходимо иметь следующие документы: