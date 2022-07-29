Липень, 29 в 17:02

Усі люди, які отримують різноманітні соціальні виплати повинні мати власний соціальний рахунок.

Що таке соціальний рахунок, як відкрити соціальну картку та в якому банку це можна зробити – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке соціальний рахунок

Це банківський рахунок (картка) на який здійснюється перерахунок різноманітних державних соціальних виплат.

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На соціальний рахунок можуть нараховуватись пенсійні, зарплатні, студентські та інші соціальні виплати.

Для відкриття соціального рахунку необхідно звернутися у банк, який відкриває соціальні картки для виплат.

Крім того, такі рахунки відкриваються виключно для надходження соцвиплат.

На соціальні картки можуть нараховуватись лікарняні, декретні, пенсійні, пільгові, виплати по безробіттю та інші.

Відкрити соціальну картку можна майже у будь-якому банку України.

ПриватБанк

У цьому банку можна відкрити спеціальну Картку для виплат. Працівники ПриватБанку зазначили, що до цієї картки можна підключити будь-які соціальні, пенсійні чи зарплатні нарахування.

Аби її оформити потрібно звернутися у відділення банку, це займе близько 15 хвилин.

З собою потрібно мати:

паспорт;

індивідуальний податковий номер.

UKRSIBBANK

Соціальні картки цього банку призначені для отримання різних соціальних виплат та матеріальної допомоги від органів соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, Фондів соціального страхування, з якими у банку укладено Договори.

Для відкриття карткового рахунку необхідно звернутись до найближчого відділення UKRSIBBANK та мати при собі:

паспорт громадянина України (або документ, що його замінює);

оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН).

Ощадбанк

Оформити Картку для виплат від Ощадбанку можна онлайн, надіславши заявку, або у найближчому відділені.

Для оформлення онлайн:

Перейдіть за посиланням Вкажіть своє ім’я та номер телефону. Натисніть Надіслати заявку.

Найближчим часом працівники банку зв’яжуться з вами, аби обговорити усі деталі оформлення.

Альфа банк

У цьому банку можна відкрити соціальну картку, призначену для отримання зарахувань від:

Управління праці та соціального захисту населення;

Державної служби зайнятості;

Пенсійного фонду України.

Оформити картку можна у будь-якому відділенні банку.

Після оформлення картки, ви самостійно маєте передати заяву для зарахування виплат до Пенсійного фонду або Управління праці та соціального захисту населення.

Аби замовити соціальну картку, необхідно мати такі документи: