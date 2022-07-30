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Ціна літака від $11 млн: ЗСУ збили черговий броньований штурмовик Су-25 росіян

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ціна літака від $11 млн: ЗСУ збили черговий броньований штурмовик Су-25 росіян
Фото: Depositphotos

У Донецькій області українські десантники збили черговий броньований штурмовик Су-25 російської армії з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Приблизна вартість такого літака — приблизно $11 млн.

Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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– Гарного суботнього ранку, Україна! Черговий ворожий Су-25 “долітався”. Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК Ігла збили броньований штурмовик окупантів! Не зупиняємося! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

25 липня стало відомо про знищення ще одного ворожого Су-25 Грач – одномісного броньованого дозвукового штурмовика, призначеного для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об’єктів із заданими координатами.

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