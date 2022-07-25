Украинские защитники уничтожили еще один вражеский штурмовик Су-25 — Генштаб
Фото: Depositphotos
В Украине уничтожили еще один враждебный Су-25 Грач. Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами при летной погоде.
– Заканчиваем день хорошими новостями! Еще один враждебный Су-25 Грач сбит благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады!
Десантники обещают и дальше исправно крушить оккупантов, — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
На счету этого подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины три вражеских самолета: Су-25, Ка-52 и еще один штурмовик Су-25.
Сейчас смотрят