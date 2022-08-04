Серпень, 04 в 15:16

З 29 липня 2022 року у абітурієнтів з’явилася можливість подавати заяви на вступ до вишів.

Цього року майбутні студенти мають право подати 20 заяв до вишів, водночас для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5.

Абітурієнту лишається лише вибрати в який університет вступати. Про найкращі університети України 2022 року – читайте в нашому матеріалі.

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Рейтинг університетів України

Цей рейтинг щорічно розробляє Центр міжнародних проєктів Євроосвіта в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Під час його складання експерти враховують безліч деталей, зокрема сучасні тенденції розвитку вищої освіти у кожному виші.

Також під час рейтингування враховується всебічна діяльність університетів.

Найкращі університети України 2022 – рейтинг

Другий рік поспіль очолює рейтинг Київський національний університет ім. Шевченка, друге місце посів – Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, а третє – Харківський національний університет ім. Каразіна.

Також у п’ятірку входять – Львівська політехніка та Харківський політехнічний інститут, натомість Сумський державний університет опустився на одну сходинку вниз, посівши шосту позицію.

У свою чергу Львівський національний університет ім. Франка, посів сьоме місце в рейтингу, а Національний університет біоресурсів і природокористування – восьме.

Замикають десятку – Харківський національний університет радіоелектроніки та Дніпровський національний університет ім. Гончара.

Отож, до топ-15 найкращих вишів 2022 року увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Національний університет Львівська політехніка Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут Сумський державний університет Львівський національний університет імені Івана Франка Національний університет біоресурсів і природокористування України Харківський національний університет радіоелектроніки Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Ужгородський національний університет Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Національний технічний університет Дніпровська політехніка Вінницький національний технічний університет

З повним рейтингом можна ознайомитись на сайті Оsvita.ua.