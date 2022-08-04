Август, 04 в 13:06

Из-за полномасштабной войны в Украине нынешние правила поступления в вузы несколько изменились.

Абитуриентам отменили ВНО, зато ввели новый формат тестов: национальный мультипредметный тест для поступления на бакалавриат, и магистерский комплексный тест — для магистратуры.

Будут ли учитывать средний балл аттестата во время поступления в вузы 2022 — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Что нужно для поступления

С 29 июля 2022 года у будущих студентов появилась возможность подавать заявления на поступление в вузы.

В этом году на поступление в университет будут влиять результаты НМТ, вступительный экзамен, творческий конкурс и грамотное мотивационное письмо.

Когда абитуриент получит место в вузе, он должен поехать и подать документы.

Будет ли учитываться средний балл аттестата

Гендиректор директората профессионального и высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров сообщил, что средний балл аттестата не будут учитывать при поступлении в университеты в 2022 году.

Прежде всего это связано с условиями выдачи документов об образовании. Шаров подчеркнул, что не все дети могут получить свои аттестаты.

Кроме того, при зачислении в вузы не будут учитывать балл ни свидетельства о полном, ни свидетельства о базовом общем среднем образовании.

Как ВПЛ получить аттестат

В МОН также пояснили, что аттестат переселенцы могут получить в:

школе, где ребенок учится;

школе в населенном пункте, где ребенок временно находится (если он туда зачислен).

Одна из школ должна сделать заказ на свидетельство.