Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту объявлено подозрение в госизмене

Август, 05 в 11:36

Юрию Коту, который когда-то был известным украинским телеведущим, но в 2014 году поддержал пророссийских боевиков на Донбассе и переехал в РФ, Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Текст подозрения обнародован на сайте Офиса генпрокурора.

По этой статье российскому пропагандисту грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, Кот в 1999-2011 годах работал на телеканале Интер и получил определенную медийную известность, которую затем использовал в ущерб национальной безопасности Украины.

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В частности, во время Революции Достоинства он был ведущим на так называемом Антимайдане, после чего переехал в Россию, где работал в государственном российском пропагандистском информагентстве Россия сегодня и информагентстве News Front.

Здесь Юрий Кот занимался информационным искажением событий на Евромайдане, подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди украинцев.

Он также поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и в своем Telegram-канале Юрий Кот – Быть добру! продолжает пропагандистскую деятельность, распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.

Фото: Юрій Кот