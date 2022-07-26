Июль, 26 в 15:23

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и экс-глава Минюста Александр Лавринович объявлены в государственный и международный розыск. Их подозревают в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

– Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений, — отметили в ведомстве.

Кроме того, работники ГБР обратятся в суд по избранию Лавриновичу и Грищенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Стоит отметить, что оба экс-министра сейчас находятся за границей. А потому о подозрении им сообщили заочно.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире общенационального телемарафона уточнила, что Грищенко покинул Украину в январе этого года и вылетел в Париж. А Лавринович уехал из нашего государства в мае.

По словам Сапьян, ГБР будет ходатайствовать об экстрадиции обоих бывших министров.

– Настоящее место их пребывания устанавливается и является тайной досудебного расследования. Но оба фигуранта уголовного производства о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим шагом и этапом будет получение разрешения суда на их задержание. Затем – ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. И параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и о том, чтобы по красной линии Интерпола их объявили в розыск, – объяснила Сапьян.

Она также рассказала, что по делу о Харьковских соглашениях допрошены в качестве свидетелей 25 человек. Назначены 22 экспертизы и объявлены четыре подозрения. Кроме Грищенко и Лавриновича, подозрения также получили бывший премьер Николай Азаров и экс-президент Виктор Янукович.

Как известно, в апреле 2010 года Янукович от имени Украины подписал соглашение с Россией (так называемые Харьковские соглашения), которым на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе – якобы под предлогом скидки на российский газ.

Это создало предпосылки для увеличения численности войск РФ в Крыму, а в дальнейшем для вторжения российской армии и оккупации Крыма.