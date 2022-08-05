Колишньому українському телеведучому Юрію Коту оголошено підозру в держзраді

Серпень, 05 в 11:36

Юрію Коту, який колись був відомим українським телеведучим, але у 2014 році підтримав проросійських бойовиків на Донбасі та переїхав до РФ, Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Текст підозри оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора.

За цією статтею російському пропагандисту загрожує від 15 років до довічного позбавленя волі.

За даними слідства, Кот у 1999-2011 роках працював на телеканалі Інтер і здобув певну медійну відомість, яку потім використовув на шкоду національній безпеці України.

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Зокрема, під час Революції Гідності він був ведучим на так званому Антимайдані, після чого переїхав до Росії, де працював у державному російському пропагандистському інформагентстві Россия сегодня та інформагентстві News Front.

Тут Юрій Кот займався інформаційним викривленням подій на Євромайдані, підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед українців.

Він також підтримав повномасштабне вторнення Росії до України і у своєму Telegram-каналі Юрий Кот – Быть добру! продовжує пропагандистську діяльність, розповсюджує прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

Фото: Юрій Кот