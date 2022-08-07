Удалось сохранить от ударов России: как ВСУ спрятали самолеты в начале войны
Несмотря на многократные попытки, Российской Федерации не удалось уничтожить украинскую авиацию после 24 февраля. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как в начале полномасштабной войны в Украине ВСУ удалось спрятать наши самолеты от ударов России.
— Генеральный штаб сделал выводы на момент начала вооруженного вторжения. Они проанализировали все материалы, которые предоставила западная разведка, и приняли меры. В ночь на 24 февраля, когда по Украине наносился массированный ракетно-бомбовый удар с помощью ракет и авиации Воздушно-космических сил России, то все наши аэродромы были пустыми. Там не было нашей авиации. Именно поэтому наша авиация осталась целой и уже вступила в бой с Российской Федерацией.
По его словам, Россия неправильно оценила обстановку и возможности Украины, что дало огромное значение для маневров нашей авиации.
— Ошибка оценки обстановки или противника со стороны России сыграла с ними злую шутку, и дала нам огромное подспорье в первые недели войны. Они доложили поздно, буквально на 2-3 день прозвучал доклад, что Воздушные силы Украины якобы уничтожены в полном объеме, где назвали сумасшедшие цифры, а аэродромы якобы все выведены из строя.
А наша авиация начала планомерно и максимально уничтожать все колоны противника. Все эти колоны — это результат бомбардировочно-штурмовой авиации. Они практически ничего не уничтожили. Да, инфраструктуру повредили, часть аэродромов была выведена из строя, но Воздушные силы Украины остались целыми.