Удалось сохранить от ударов России: как ВСУ спрятали самолеты в начале войны

Август, 07 в 16:51

Несмотря на многократные попытки, Российской Федерации не удалось уничтожить украинскую авиацию после 24 февраля. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как в начале полномасштабной войны в Украине ВСУ удалось спрятать наши самолеты от ударов России.

— Генеральный штаб сделал выводы на момент начала вооруженного вторжения. Они проанализировали все материалы, которые предоставила западная разведка, и приняли меры. В ночь на 24 февраля, когда по Украине наносился массированный ракетно-бомбовый удар с помощью ракет и авиации Воздушно-космических сил России, то все наши аэродромы были пустыми. Там не было нашей авиации. Именно поэтому наша авиация осталась целой и уже вступила в бой с Российской Федерацией.

По его словам, Россия неправильно оценила обстановку и возможности Украины, что дало огромное значение для маневров нашей авиации.

Сейчас смотрят