Яке озброєння потрібно ЗСУ для контрнаступу та звільнення територій – пояснення експерта
Україні потрібна важка зброя та броньована техніка для звільнення тимчасово окупованих територій. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, яке ще озброєння потрібно для контрнаступу ЗСУ та збереження життів наших захисників.
– Окрім HIMARS та гаубиць, ще потрібна броня для того, щоб наступати. Це танки, бойові броньовані машини, до того ж різного типу для переміщення груп, бронетранспортери чи бойові машини піхоти. Ось що потрібно. Також необхідна авіація та засоби радіоелектронної боротьби, щоб давити ППО та РЕБ противника. Потрібні протирадіолокаційні ракети – те, що ми почали зараз отримувати.
За його словами, Збройним силам України також потрібне озброєння з більшою дальністю стрілянини або пуску, ракети типу ATACMS та системи протиракетної оборони для постійної роботи лінії фронту.
– І потрібно озброєння з більшою дальністю стрільби чи пуску, тому що 70-80 км – це мінімум, який може забезпечити нам тактичну перевагу. Щоб забезпечити перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети типу ATACMS. І нам потрібно їх не 5-10 штук, а 50-100 штук, щоб завдавати масованих ракетних ударів.
Уявіть, скільки має бути ракет, щоб вони не закінчилися після першого залпу? Нам потрібні системи ПРО, які закриють наше небо хоча б із ймовірністю 70-80%, щоб убезпечити наші тили та забезпечити безперебійну роботу лінії фронту.
Жданов зазначив, що іноземні партнери надають Україні військову допомогу, проте потрібне більше озброєння для збереження життів бійців ЗСУ.
– Все це дають потроху, за винятком літаків та ракет. А все інше начебто дають, але не в потрібній кількості. Питання лише у кількості. Нам потрібно, щоб було декілька поставок дуже великих партій, щоб сформувати бригадні комплекти у складі Збройних сил України. А далі партії зброї можуть трохи зменшити, щоб поповнювати втрати у цьому озброєнні під час ведення бойових дій.