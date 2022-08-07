Яке озброєння потрібно ЗСУ для контрнаступу та звільнення територій – пояснення експерта

Серпень, 07 в 17:37

Україні потрібна важка зброя та броньована техніка для звільнення тимчасово окупованих територій. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, яке ще озброєння потрібно для контрнаступу ЗСУ та збереження життів наших захисників.

– Окрім HIMARS та гаубиць, ще потрібна броня для того, щоб наступати. Це танки, бойові броньовані машини, до того ж різного типу для переміщення груп, бронетранспортери чи бойові машини піхоти. Ось що потрібно. Також необхідна авіація та засоби радіоелектронної боротьби, щоб давити ППО та РЕБ противника. Потрібні протирадіолокаційні ракети – те, що ми почали зараз отримувати.

За його словами, Збройним силам України також потрібне озброєння з більшою дальністю стрілянини або пуску, ракети типу ATACMS та системи протиракетної оборони для постійної роботи лінії фронту.

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– І потрібно озброєння з більшою дальністю стрільби чи пуску, тому що 70-80 км – це мінімум, який може забезпечити нам тактичну перевагу. Щоб забезпечити перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети типу ATACMS. І нам потрібно їх не 5-10 штук, а 50-100 штук, щоб завдавати масованих ракетних ударів. Уявіть, скільки має бути ракет, щоб вони не закінчилися після першого залпу? Нам потрібні системи ПРО, які закриють наше небо хоча б із ймовірністю 70-80%, щоб убезпечити наші тили та забезпечити безперебійну роботу лінії фронту.

Жданов зазначив, що іноземні партнери надають Україні військову допомогу, проте потрібне більше озброєння для збереження життів бійців ЗСУ.