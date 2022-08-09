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Факты / Украина / Общество

Задержали 400 человек: генерал ВСУ о продленном комендантском часе в Николаеве

Юля Захарченко, редактор ленты
Задержали 400 человек: генерал ВСУ о продленном комендантском часе в Николаеве
Фото: УНИАН

Комендантский час в Николаеве длился с вечера 5 августа до утра 8 августа. За это время украинским правоохранителям удалось задержать около 400 граждан.

Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко. По его словам, результаты закрытия и проверки города очень удачные.

— Задержаны около 400 человек с подтверждением их действий, что они передавали информацию на другую сторону. Я пока не могу говорить об этом, но операция прошла очень успешно. Прекрасно почистили город. Кроме коллаборантов, нашли других правонарушителей. Выходные прошли не просто так, – рассказал генерал-майор ВСУ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил о награде за информацию о коллаборантах, занимающихся корректировкой огня на территории области. Он заявил, что будут платить по $100 каждому человеку, который поможет выявить корректировщиков.

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