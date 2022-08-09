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Затримали 400 людей: генерал ЗСУ про подовжену комендантську годину в Миколаєві

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Затримали 400 людей: генерал ЗСУ про подовжену комендантську годину в Миколаєві
Фото: УНІАН

Комендантська година у Миколаєві тривала з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня. За цей час українським правоохоронцям вдалося затримати близько 400 громадян.

Про це заявив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. За його словами, результати закриття та перевірки міста є дуже вдалими.

– Було затримано близько 400 осіб із підтвердженням їхніх дій, що вони передавали інформацію на інший бік. Я поки що не можу про це говорити, але операція пройшла дуже успішно. Чудово почистили місто. Крім колаборантів, знайшли інших правопорушників. Вихідні пройшли не просто так, – розповів генерал-майор ЗСУ.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив про нагороду за інформацію щодо колаборантів, які займаються корегуванням вогню на території області. Він заявив, що платитимуть по $100 кожній людині, яка допоможе виявити корегувальників.

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