Затримали 400 людей: генерал ЗСУ про подовжену комендантську годину в Миколаєві

Серпень, 08 в 22:42

Комендантська година у Миколаєві тривала з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня. За цей час українським правоохоронцям вдалося затримати близько 400 громадян.

Про це заявив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. За його словами, результати закриття та перевірки міста є дуже вдалими.

– Було затримано близько 400 осіб із підтвердженням їхніх дій, що вони передавали інформацію на інший бік. Я поки що не можу про це говорити, але операція пройшла дуже успішно. Чудово почистили місто. Крім колаборантів, знайшли інших правопорушників. Вихідні пройшли не просто так, – розповів генерал-майор ЗСУ.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив про нагороду за інформацію щодо колаборантів, які займаються корегуванням вогню на території області. Він заявив, що платитимуть по $100 кожній людині, яка допоможе виявити корегувальників.