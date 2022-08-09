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Факты / Украина / Общество

Украина получит больший урожай, чем прогнозировали. Даже несмотря на пожары на полях из-за обстрелов РФ

Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV
Посівна
Фото: Depositphotos

Вопреки постоянным обстрелам захватчиков, аграрии продолжают жатву во всех областях. И сейчас собрали около 20 млн тонн зерна, рассказал в комментарии Фактам ICTV министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Агропроизводители 11 областей полностью закончили обмолот гороха, а аграрии Одесской и Николаевской уже собрали пшеницу. В начале лета в Минагро подняли прогноз урожайности с 55 млн тонн до 60 млн. После начала жатвы он еще улучшился — сейчас за сезон ожидают собрать до 65-67 млн тонн культур.

— Есть определенные критические точки, которые уже пройдены – озимые уже собираются в принципе, они будут собираться еще в течение августа, немного дольше обычного из-за дождей. Это достаточно стандартная ситуация. Кроме некоторых регионов, большинство с влагой, а это значит, что мы можем рассчитывать на хороший урожай по яровым культурам, – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський

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Впрочем, из-за недостаточных темпов экспорта по сравнению с прошлым годом могут возникнуть проблемы с хранением урожая, предупреждают в Украинской зерновой ассоциации.

По словам министра Сольского, сейчас вопрос по временному хранению почти решен. Бизнес закупил достаточное количество рукавов, в которых можно хранить урожай прямо на полях.

– Украинские фермеры умеют работать с этой технологией – это один рукав на 200-300 тонн, размещенный где-то рядом возле элеватора. Мы видели, что на пике нам нужно где-то 15 млн тонн временно хранить, сейчас понимаем, что нужно будет больше, потому что прогноз улучшился по урожаю. Но параллельное увеличение экспорта означает, что меньше нужно будет хранить, – объясняет Сольский.

В стандартные элеваторы для длительного хранения, которые бизнес активно строил последние 10 лет, сейчас, конечно, никто не инвестирует. В Министерстве агрополитики анонсируют общий с иностранными партнерами проект по строительству инфраструктуры вблизи западной границы. Что именно это будет, обещают публично объявить уже позже.

— Даже после открытия портов мы работаем с поляками и румынами над некоторыми проектами, но они требуют времени. Я надеюсь, что в ближайшие месяц-два мы выйдем на подписание документов. Мы объявим об этом публично, сейчас все в процессе переговоров. Это будут инфраструктурные вещи, – анонсировал министр агрополитики.

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