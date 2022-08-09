Зерновое соглашение работает: еще 2 корабля с украинским продовольствием вышли из порта Черноморск в Турцию

Август, 09 в 12:31

Сегодня очередные 70 тысяч тонн продовольствия “зерновым коридором” отправились из ранее заблокированного порта Черноморск, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тыс. тонн груза в Турцию, еще около 65 тыс. тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею. Всего с начала действия зерновой сделки из украинских портов, которые более 5 месяцев были заблокированы Россией, вышло уже 12 кораблей, загруженных нашим продовольствием.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины в комментарии Фактам ICTV рассказали, что рынок уже отреагировал на частичную разблокировку портов.

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– Мы уже видим заявки на ближайшие 2 недели на не менее 10 кораблей на вход. Мы видим увеличение доверия от покупателей, владельцев судов, фрахтователей. Это имеет результаты, буквально за неделю существенное падение фрахта (оплата за перевозку, – Ред.) на 30-40-50%. Первые страховые компании уже начали страховать суда, и ставки уже начали снижаться. Как результат, начали подниматься цены на зерно, что для нас чрезвычайно важно, – рассказывает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По словам министра Сольского, если Россия будет соблюдать договоренности и не прибегать к провокациям в Черном море, то в ближайшие месяцы Украина может выйти почти на довоенные темпы экспорта украинского продовольствия.

– Если не будет ухудшения военной ситуации, мы выйдем по портам на объем 2-3 миллиона тонн в ближайшие месяцы, с той динамикой, которую я вижу сейчас. Я считаю, что это абсолютно реально, – подчеркивает Сольский.

Кроме этого за последние 5 месяцев, когда транспортировка грузов морем была невозможна, Украине удалось нарастить перевозку по речным портам, железной дороге и автомобильному транспорту. За июль по альтернативным путям экспортировали 2 миллиона 800 тысяч тонн продовольствия. Для сравнения в марте объем экспорта составил всего 200 тысяч тонн.

Напомним, 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции была подписана Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. 1 августа из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI. Сначала оно прибыло в Турцию для проведения проверки, 8 августа прибыло в конечную точку — порт Триполи в Ливане. На 9 августа из украинских портов вышло уже 12 судов.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины