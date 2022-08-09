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Факты / Украина

Зерновое соглашение работает: еще 2 корабля с украинским продовольствием вышли из порта Черноморск в Турцию

Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV
Корабель із зерном

Сегодня очередные 70 тысяч тонн продовольствия “зерновым коридором” отправились из ранее заблокированного порта Черноморск, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тыс. тонн груза в Турцию, еще около 65 тыс. тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею. Всего с начала действия зерновой сделки из украинских портов, которые более 5 месяцев были заблокированы Россией, вышло уже 12 кораблей, загруженных нашим продовольствием.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины в комментарии Фактам ICTV рассказали, что рынок уже отреагировал на частичную разблокировку портов.

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– Мы уже видим заявки на ближайшие 2 недели на не менее 10 кораблей на вход. Мы видим увеличение доверия от покупателей, владельцев судов, фрахтователей. Это имеет результаты, буквально за неделю существенное падение фрахта (оплата за перевозку, – Ред.) на 30-40-50%. Первые страховые компании уже начали страховать суда, и ставки уже начали снижаться. Как результат, начали подниматься цены на зерно, что для нас чрезвычайно важно, – рассказывает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По словам министра Сольского, если Россия будет соблюдать договоренности и не прибегать к провокациям в Черном море, то в ближайшие месяцы Украина может выйти почти на довоенные темпы экспорта украинского продовольствия.

– Если не будет ухудшения военной ситуации, мы выйдем по портам на объем 2-3 миллиона тонн в ближайшие месяцы, с той динамикой, которую я вижу сейчас. Я считаю, что это абсолютно реально, – подчеркивает Сольский.

Кроме этого за последние 5 месяцев, когда транспортировка грузов морем была невозможна, Украине удалось нарастить перевозку по речным портам, железной дороге и автомобильному транспорту. За июль по альтернативным путям экспортировали 2 миллиона 800 тысяч тонн продовольствия. Для сравнения в марте объем экспорта составил всего 200 тысяч тонн.

Напомним, 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции была подписана Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. 1 августа из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI. Сначала оно прибыло в Турцию для проведения проверки, 8 августа прибыло в конечную точку — порт Триполи в Ливане. На 9 августа из украинских портов вышло уже 12 судов.

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Фото: Министерство инфраструктуры Украины

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