Серпень, 09 в 17:34

Всупереч постійним обстрілам загарбників, аграрії продовжують жнива у всіх областях. І нині зібрали приблизно 20 млн тонн зерна, розповів у коментарі Фактам ICTV міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Агровиробники 11 областей повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини та Миколаївщини вже зібрали пшеницю. На початку літа у Мінагро підняли прогноз врожайності з 55 млн тонн до 60 млн. Після початку жнив він ще покращився – нині за сезон очікують зібрати до 65-67 млн тонн культур.

– Є певні критичні точки, які вже пройдені – озимина вже збирається в принципі, вона буде збиратися ще протягом серпня, трохи довше ніж зазвичай через дощі. Це достатньо стандартна ситуація. Крім деяких регіонів більшість з вологою, а це значить, що ми можемо розраховувати на хороший врожай по ярих культурах, – наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Зараз дивляться

Втім, через недостатні темпи експорту, порівняно з минулим роком можуть виникнути проблеми зі зберіганням врожаю, попереджають в Українській зерновій асоціації.

За словами міністра Сольського, нині питання з тимчасовим зберіганням майже вирішене. Бізнес закупив достатню кількість рукавів, у яких можна зберігати врожай прямо на полях.

– Українські фермери вміють працювати з цією технологією – це один рукав на 200-300 тонн, розміщений десь поруч біля елеватора. Ми бачили, що на піку нам треба десь 15 млн тонн тимчасово зберігати, зараз розуміємо, що потрібно буде більше, бо прогноз покращився по врожаю. Але паралельне збільшення експорту означає, що менше треба буде зберігати, – пояснює Сольський.

У стандартні елеватори для тривалого зберігання, які бізнес активно будував останні 10 років, зараз, звісно, ніхто не інвестує. У Міністерстві агрополітики анонсують спільний з іноземними партнерами проєкт з будівництва інфраструктури поблизу західного кордону. Що саме це буде, обіцяють публічно оголосити вже згодом.