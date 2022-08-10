Август, 10 в 16:58

В Кировоградской области периодически раздаются взрывы, даже когда нет сигнала воздушной тревоги. Это связано с тем, что на полигоне возле областного центра уничтожают взрывоопасные предметы.

Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его словам, эти работы запланированы еще на 5-7 суток.

– Сообщаю официальную информацию о взрывах, о которых так активно пишут Telegram-каналы. Переживать не следует. На полигоне недалеко от областного центра уничтожают взрывоопасные предметы. Эта работа запланирована еще на 5-7 дней.

Глава Кировоградской ОВА призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что причин для паники нет. Он еще раз напомнил о важности реагирования на сигналы воздушной тревоги.