Серпень, 10 в 16:58

У Кіровоградській області періодично лунають вибухи, навіть коли немає сигналу повітряної тривоги. Це пов’язано з тим, що на полігоні біля обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети.

Про це заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, ці роботи заплановані ще на близько 5-7 діб.

– Повідомляю офіційну інформацію щодо вибухів, про які так активно пишуть Telegram-канали. Переживати не варто. На полігоні неподалік від обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети. Ця робота запланована ще на 5-7 діб.

Очільник Кіровоградської ОВА закликав громадян зберігати спокій та запевнив, що причин для паніки немає. Він вкотре нагадав про важливість реагування на сигнали повітряної тривоги.