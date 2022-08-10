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Факти / Україна / Суспільство

У Кіровоградській області періодично лунають вибухи – причина

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Кіровоградській області періодично лунають вибухи – причина
Фото: ДСНС

У Кіровоградській області періодично лунають вибухи, навіть коли немає сигналу повітряної тривоги. Це пов’язано з тим, що на полігоні біля обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети.

Про це заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, ці роботи заплановані ще на близько 5-7 діб.

– Повідомляю офіційну інформацію щодо вибухів, про які так активно пишуть Telegram-канали. Переживати не варто. На полігоні неподалік від обласного центру знищують вибухонебезпечні предмети. Ця робота запланована ще на 5-7 діб.

Очільник Кіровоградської ОВА закликав громадян зберігати спокій та запевнив, що причин для паніки немає. Він вкотре нагадав про важливість реагування на сигнали повітряної тривоги.

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