Как самостоятельно рассчитать размер выплат по безработице 2022
Все украинцы, которые не имеют работы, могут зарегистрироваться как безработное лицо и получать денежные выплаты.
Размер денежного пособия по безработице разный для каждого. От чего зависит размер выплат по безработице и как самостоятельно его рассчитать — узнавали Факты ICTV.
Размер пособия по безработице
Пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, получившим статус безработного в соответствии с законодательством.
В Украине размер этих выплат зависит от:
- страхового стажа;
- основания прекращения трудовых отношений;
- размера заработной платы, которую вы получали перед потерей работы.
Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало страхованию на случай безработицы и за который ежемесячно уплачивало страховые взносы или это делал работодатель.
Максимальный размер пособия по безработице исчисляется в процентах от средней заработной платы работника в зависимости от его страхового стажа:
- если стаж до 2 лет, предусмотрена помощь в размере 50%;
- от 2 до 6 лет — 55%;
- от 6 до 10 лет — 60%;
- более 10 лет — 70%.
Размер выплаты также зависит от срока их получения:
- первые 90 календарных дней пособие выплачивается в полном размере;
- в течение следующих 90 календарных дней — 80% от назначенного размера пособия по безработице;
- в дальнейшем — 70% от назначенного размера.
Максимальный размер составляет 150% от минимальной заработной платы (9 750 грн), минимальный размер для застрахованных лиц – 1 800 грн, для незастрахованных лиц (страховой стаж менее 6 месяцев) минимальная помощь составляет 1 000 грн.
Кроме того, пособие по безработице за один месяц не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на соответствующий год (в 2022 году — 9 924 грн).
Как самостоятельно рассчитать размер выплаты по безработице
Прежде всего нужно высчитать свой средний доход за последние 6 месяцев до регистрации в качестве безработного.
Затем его нужно умножить на процент, определяющий размер пособия.
Например, вы работали на предприятии пять лет и были уволены 1 сентября 2018 года. В центр занятости вы обратились 24 сентября того же года.
Расчетным периодом являются шесть месяцев, предшествовавших расторжению трудового договора. В данном случае (до сентября) — с марта до августа.
Например, полученные вами зарплаты в расчетном периоде:
- март 2018 — 6 500 грн;
- апрель — 5 800 грн;
- май — 7 000 грн;
- июнь — 4 950 грн;
- июль — 6 100 грн;
- август — 7 450 грн.
Теперь нужно рассчитать количество календарных дней в расчетном периоде:
- март 2018 — 22 рабочих дня;
- апрель — 21 рабочий день;
- май — 23 рабочих дня;
- июнь — 16 рабочих дней (например, неделю вы болели);
- июль — 22 рабочих дня;
- август — 23 рабочих дня.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде можно легко посчитать, оно равно 127 дням (22 + 21 + 23 + 16 + 22 + 23).
Сумма выплат для исчисления средней заработной платы за последние шесть месяцев в нашем случае такая — 37 800 грн (6 500 + 5 800 + 7 000 + 4 950 + 6 100 + 7 450).
Среднедневная заработная плата для назначения пособия по безработице составляет 297,6 грн (37 800 грн: 127 календарных дней).
Ваш страховой стаж составляет пять лет, поэтому:
- в первые 90 дней вы будет получать помощь, которая равна 163,7 грн/день (297,6 * 55% / 100 = 163,7 грн/день);
- следующие 90 дней вы получите — 130,9 грн/день (163,7 * 80% / 100 = 130,9 грн/день);
- а затем размер ежедневного пособия составит — 114,6 грн/день (163,7 * 70% / 100 = 114,6 грн/день).