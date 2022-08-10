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Факты / Украина / Общество

Как самостоятельно рассчитать размер выплат по безработице 2022

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как самостоятельно рассчитать размер выплат по безработице 2022
Фото: Depositphotos

Все украинцы, которые не имеют работы, могут зарегистрироваться как безработное лицо и получать денежные выплаты.

Размер денежного пособия по безработице разный для каждого. От чего зависит размер выплат по безработице и как самостоятельно его рассчитать — узнавали Факты ICTV.

Размер  пособия по безработице

Пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, получившим статус безработного в соответствии с законодательством.

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В Украине размер этих выплат зависит от:

  • страхового стажа;
  • основания прекращения трудовых отношений;
  • размера заработной платы, которую вы получали перед потерей работы.

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало страхованию на случай безработицы и за который ежемесячно уплачивало страховые взносы или это делал работодатель.

Максимальный размер пособия по безработице исчисляется в процентах от средней заработной платы работника в зависимости от его страхового стажа:

  • если стаж до 2 лет, предусмотрена помощь в размере 50%;
  • от 2 до 6 лет — 55%;
  • от 6 до 10 лет — 60%;
  • более 10 лет — 70%.

Размер выплаты также зависит от срока их получения:

  • первые 90 календарных дней пособие выплачивается в полном размере;
  • в течение следующих 90 календарных дней — 80% от назначенного размера пособия по безработице;
  • в дальнейшем — 70% от назначенного размера.

Максимальный размер составляет 150% от минимальной заработной платы (9 750 грн), минимальный размер для застрахованных лиц – 1 800 грн, для незастрахованных лиц (страховой стаж менее 6 месяцев) минимальная помощь составляет 1 000 грн.

Кроме того, пособие по безработице за один месяц не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на соответствующий год (в 2022 году — 9 924 грн).

Как самостоятельно рассчитать размер выплаты по безработице

Прежде всего нужно высчитать свой средний доход за последние 6 месяцев до регистрации в качестве безработного.

Затем его нужно умножить на процент, определяющий размер пособия.

Например, вы работали на предприятии пять лет и были уволены 1 сентября 2018 года. В центр занятости вы обратились 24 сентября того же года.

Расчетным периодом являются шесть месяцев, предшествовавших расторжению трудового договора. В данном случае (до сентября) — с марта до августа.

Например, полученные вами зарплаты в расчетном периоде:

  • март 2018 — 6 500 грн;
  • апрель — 5 800 грн;
  • май — 7 000 грн;
  • июнь — 4 950 грн;
  • июль — 6 100 грн;
  • август — 7 450 грн.

Теперь нужно рассчитать количество календарных дней в расчетном периоде:

  • март 2018 — 22 рабочих дня;
  • апрель — 21 рабочий день;
  • май — 23 рабочих дня;
  • июнь — 16 рабочих дней (например, неделю вы болели);
  • июль — 22 рабочих дня;
  • август — 23 рабочих дня.

Общее количество календарных дней в расчетном периоде можно легко посчитать, оно равно 127 дням (22 + 21 + 23 + 16 + 22 + 23).

Сумма выплат для исчисления средней заработной платы за последние шесть месяцев в нашем случае такая — 37 800 грн (6 500 + 5 800 + 7 000 + 4 950 + 6 100 + 7 450).

Среднедневная заработная плата для назначения пособия по безработице составляет 297,6 грн (37 800 грн: 127 календарных дней).

Ваш страховой стаж составляет пять лет, поэтому:

  • в первые 90 дней вы будет получать помощь, которая равна 163,7 грн/день (297,6 * 55% / 100 = 163,7 грн/день);
  • следующие 90 дней вы получите — 130,9 грн/день (163,7 * 80% / 100 = 130,9 грн/день);
  • а затем размер ежедневного пособия составит — 114,6 грн/день (163,7 * 70% / 100 = 114,6 грн/день).
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