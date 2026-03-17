Усі українці, які не мають роботи, можуть зареєструватися як безробітні особи та отримувати грошові виплати.

Від чого залежить розмір виплат з безробіття та як самостійно його розрахувати — дізнавалися Факти ICTV.

Розмір виплати з безробіття

У Державній службі зайнятості пояснили, як розраховується розмір допомоги по безробіттю. Залежно від страхового стажу, підстав звільнення та розміру заробітної плати або доходу перед звільненням, виплата визначається індивідуально.

Зараз дивляться

Якщо страховий стаж за останні 12 місяців менше семи місяців або звільнення відбулося за підставами, передбаченими трудовим законодавством і спеціальними законами (зокрема Кодексом законів про працю, Законами Про державну службу, Про Національну поліцію, Про прокуратуру, Про місцеве самоврядування), виплата призначається у мінімальному розмірі, встановленому Фондом.

Згідно з частиною 5 статті 23 Закону, допомога не може перевищувати півтора мінімальної зарплати, встановленої Законом Про Державний бюджет України. Під час воєнного стану максимальна сума обмежується рівнем мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року.

Максимальний розмір виплат у зв’язку з безробіттям під час дії воєнного стану не може перевищувати 8 647 грн.

Як самостійно розрахувати розмір виплати з безробіття

Передусім потрібно вирахувати свій середній дохід за останні шість місяців до реєстрації до реєстрації в Державній службі зайнятості та від наявного страхового стажу. Потім його потрібно помножити на відсоток, який визначає розмір допомоги.

Для застрахованих осіб, які мають страховий стаж протягом останніх 12 місяців не менше семи місяців, допомога розраховується у відсотках від середньої зарплати відповідно до постанови КМУ від 26.09.2001 № 1266 та частин 1 статей 22 і 23 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Відсоток залежить від загального страхового стажу:

до 3 років — 50 %;

3–6 років — 55 %;

6–12 років — 60 %;

12–18 років — 65 %;

18–24 років — 70 %;

24–30 років — 75 %;

понад 30 років — 80 %.



Виплата залежить також від тривалості безробіття: перша половина строку — 100 % визначеного розміру, далі — 50 %. Для осіб зі стажем понад 15 років, які не отримували допомогу протягом останніх 15 років, відсотки збільшуються на 10 %.

Тобто для того, аби самостійно розрахувати розмір грошової допомоги з безробіття, людині потрібно насамперед вирахувати свій середній дохід за останні 6 місяців до реєстрації та помножити на відсоток, який визначає розмір цієї допомоги.

Також потрібно враховувати й кількість календарних днів у цьому розрахунковому періоді, оскільки загальна кількість днів також знадобиться для визначення розміру допомоги.

Тож для розрахунку розміру виплат з безробіття можна скористатися такими формулами:

Середня заробітна плата за останні 6 місяців / загальна кількість календарних днів в розрахунковому періоді = середньоденна заробітна плата.

Середньоденна заробітна плата * відсоток, який визначає розмір допомоги (залежно від страхового стажу) / 100 = розмір щоденної грошової допомоги.

Розмір допомоги по безробіттю у 2026 році

У Державній службі зайнятості повідомили, що правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановило оновлений мінімальний розмір допомоги по безробіттю. З 1 січня 2026 року він складає 3 900 гривень замість попередніх 3 600 гривень.

Мінімальна виплата буде доступна:

застрахованим особам, які не мали щонайменше 7 місяців страхового стажу протягом останнього року;

працівникам, які працювали неповний робочий день або тиждень і для яких неможливо визначити середню заробітну плату;

внутрішньо переміщеним особам та жителям тимчасово окупованих територій без документів про страховий стаж.



Окремо передбачено категорії громадян, які отримуватимуть 1 650 грн (раніше 1 500 грн):

молодь без страхового стажу, що реєструється для пошуку першого робочого місця;

працівники, звільнені з причин, визначених законодавством (наприклад, порушення трудової дисципліни, прогул, втрата довіри).



Максимальна допомога по безробіттю тепер становить 8 647 грн замість попередніх 8 000 грн.

Джерело: Державний центр зайнятості

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.