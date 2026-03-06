Украинские микро-, малые и средние предприятия получили еще одну возможность для развития своего бизнеса.

Что известно о помощи от Каритас на обучение и развитие собственного дела, читайте в нашем материале.

Помощь от Каритас на обучение и развитие бизнеса: что известно

Проект REMARKET объявил второй круг грантов, направленный на предприятия, работающие в секторах пчеловодства, швейного производства, пекарства и смежных отраслях.

Зарегистрироваться могут владельцы предприятий, работающие не менее шести месяцев в таких областях и городах:

Днепропетровская область (Каритас Донецк, г. Днепр);

Одесская область (Caritas Odesa UGCC);

Львовская область (Каритас Львов УГКЦ);

Хмельницкая область (Каритас Хмельницкий УГКЦ);

Ивано-Франковская область (Каритас Коломыя).

В рамках программы предлагаются два вида грантов. В частности, это микрогранты — до 237 тыс. грн (до налогообложения). Они ориентированы на предприятия, которые уже функционируют на рынке и стремятся улучшить продукт или повысить производительность. Этот грант поддерживает конкретные шаги развития бизнеса, а не покрытие ежедневных расходов. Детали и условия участия по ссылке.

Малые гранты — до 950 тыс. грн (до налогообложения). Этот тип грантов рассчитан на компании, которые готовы масштабировать деятельность: выходить на новые рынки, создавать и удерживать рабочие места. Грант предусматривает инвестиционный подход и ответственность за результаты. Детали и условия участия по ссылке.

Владельцам бизнеса рекомендуют внимательно ознакомиться с описанием и выбрать грант, который соответствует реальным целям и планам. При необходимости можно получить консультацию от организаторов и пройти обучение.

Помощь на обучение от Каритас: когда и как подать заявку

Если ваше предприятие соответствует требованиям, заявку можно подать с 3 по 20 марта 2026 года по следующим ссылкам:

Днепропетровская область — регистрация

Ивано-Франковская область — регистрация

Львовская область — регистрация

Одесская область — регистрация

Хмельницкая область — регистрация

Обратите внимание, что отбор является конкурентным, и грантовая поддержка не гарантируется.

Проект REMARKET нацелен на поддержку устойчивого развития ММСП и содействие экономическому восстановлению Украины, предоставляя предпринимателям реальные инструменты для роста и укрепления бизнеса.

