В возрасте 98 лет умерла последняя связная Шухевича Дарка Гусяк
Во Львове в возрасте 98 лет умерла Дарка Гусяк, которая была связной главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.
О смерти женщины сообщил бывший нардеп и сын Романа Шухевича, Юрий Шухевич.
— Сегодня в 14.20 по киевскому времени отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница.
С юных лет принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Затем стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы, – написал он.
По словам сына главнокомандующего УПА, Гусяк преследовали и после выхода из советской тюрьмы, а оставили женщину в покое только с распадом СССР.
Что известно о Дарке Гусяк?
Дарья Гусяк родилась в Трускавце в 1924 году. Ее псевдо были: Дарка и Нуся. Была связной главнокомандующего УПА, генерала-хорунжого Романа Шухевича и активисткой Организации украинских националистов.
С 15 лет имела тесные связи с членами подпольной ОУН и выполняла поручения организации, в частности, вместе со своей мамой искала и обустраивала дома, где проживал Шухевич под чужим именем с охраной.
Советские спецслужбы арестовали женщину в марте 1950 года. Советские власти приговорили Гусяк к 25 годам заключения по статье “измена отечества”. После освобождения из заключения ей не разрешили вернуться домой, и она остановилась на Хмельнитчине у подруги.
В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги III степени.
Источник: Юрий Шухевич
Фото: Юрий Шухевич