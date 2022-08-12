У віці 98 років померла остання зв’язкова Шухевича Дарка Гусяк

Серпень, 12 в 20:37

У Львові у віці 98 років померла Дарка Гусяк, яка була зв’язковою головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Про смерть жінки повідомив колишній нардеп та син Романа Шухевича, Юрій Шухевич.

— Сьогодні о 14.20 за київським часом відійшла у вічність остання зв’язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. З юних років належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв’язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в’язниці, – написав він.

За словами сина головнокомандувача УПА, Гусяк переслідували і після повернення з в’язниці, а дали жінці спокій лише з розпадом СРСР.

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Що відомо про Дарку Гусяк?

Дарія Гусяк народилася в Трускавці у 1924 році. Її псевдо були: Дарка та Нуся. Була зв’язковою головнокомандувача УПА, генерала-хорунжого Романа Шухевича, та активісткою Організації українських націоналістів.

З 15-річного віку мала тісні зв’язки з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації, зокрема, разом зі своєю мамою шукала й облаштовувала хати, де проживав Шухевич під чужим іменем з охороною.

Радянські спецслужби арештували жінку в березні 1950 року. Радянська влада засудила Гусяк до 25 років ув’язнення за статтею про “зраду батьківщини”. Після звільнення з ув’язнення їй не дозволили повернутися додому, і вона оселилася на Хмельниччині у подруги.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня.

Джерело: Юрій Шухевич

Фото: Юрій Шухевич