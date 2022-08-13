Котел для россиян сформирован: военный эксперт об условиях для контрнаступления ВСУ

Август, 13 в 19:53

Украина освободит временно захваченные российской армии территории. Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, при каких условиях состоится контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

— Котел сформирован, огневой мешок практически завязан, добили последний мост. Добили в плане его повреждения, а не разрушения. И фактически мы уже неделю ведем планомерное уничтожение запасов этой группировки с максимальным ослаблением боевых возможностей. Вторую неделю российское командование не может принять решение, что делать. Я считаю, что будет контрнаступление в таком гибридном варианте, — рассказал Жданов.

По его словам, украинские защитники локально разрушают логистику российских войск на правом берегу. Жданов считает, что оккупанты вряд ли смогут обороняться и наступать после масштабных ударов ВСУ.

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