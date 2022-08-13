Котел для росіян сформований: військовий експерт про умови для контрнаступу ЗСУ

Серпень, 13 в 19:53

Україна звільнить тимчасово захоплені російською армією території. Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, за яких умов відбудеться контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку.

– Котел сформований, вогневий мішок практично зав’язаний, добили останній міст. Добили у плані його пошкодження, а не руйнування. І фактично ми вже тиждень ведемо планомірне знищення запасів цього угруповання із максимальним послабленням бойових можливостей. Другий тиждень російське командування не може ухвалити рішення, що робити. Я вважаю, що буде контрнаступ у такому гібридному варіанті, – розповів Жданов.

За його словами, українські захисники локально руйнують логістику російських військ на правому березі. Жданов вважає, що окупанти навряд чи зможуть оборонятися та наступати після масштабних ударів ЗСУ.

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