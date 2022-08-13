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Факти / Україна / Суспільство

Котел для росіян сформований: військовий експерт про умови для контрнаступу ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Котел для росіян сформований: військовий експерт про умови для контрнаступу ЗСУ
Фото: Міноборони

Україна звільнить тимчасово захоплені російською армією території. Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, за яких умов відбудеться контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку.

– Котел сформований, вогневий мішок практично зав’язаний, добили останній міст. Добили у плані його пошкодження, а не руйнування. І фактично ми вже тиждень ведемо планомірне знищення запасів цього угруповання із максимальним послабленням бойових можливостей. Другий тиждень російське командування не може ухвалити рішення, що робити. Я вважаю, що буде контрнаступ у такому гібридному варіанті, – розповів Жданов.

За його словами, українські захисники локально руйнують логістику російських військ на правому березі. Жданов вважає, що окупанти навряд чи зможуть оборонятися та наступати після масштабних ударів ЗСУ.

Зараз дивляться

– Ми максимально намагаємося послабити угруповання, і поки росіяни дозріють, куди їм йти – сідати в оборону чи наступати – питання про наступ або оборону вже стоятиме. А чи зможуть вони оборонятися, а тим більше наступати, якщо ми ще тиждень попрасуємо їхню логістику на правому березі?

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