Котел для росіян сформований: військовий експерт про умови для контрнаступу ЗСУ
Україна звільнить тимчасово захоплені російською армією території. Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, за яких умов відбудеться контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку.
– Котел сформований, вогневий мішок практично зав’язаний, добили останній міст. Добили у плані його пошкодження, а не руйнування. І фактично ми вже тиждень ведемо планомірне знищення запасів цього угруповання із максимальним послабленням бойових можливостей. Другий тиждень російське командування не може ухвалити рішення, що робити. Я вважаю, що буде контрнаступ у такому гібридному варіанті, – розповів Жданов.
За його словами, українські захисники локально руйнують логістику російських військ на правому березі. Жданов вважає, що окупанти навряд чи зможуть оборонятися та наступати після масштабних ударів ЗСУ.
– Ми максимально намагаємося послабити угруповання, і поки росіяни дозріють, куди їм йти – сідати в оборону чи наступати – питання про наступ або оборону вже стоятиме. А чи зможуть вони оборонятися, а тим більше наступати, якщо ми ще тиждень попрасуємо їхню логістику на правому березі?