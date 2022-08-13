Август, 13 в 18:24

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. В настоящее время продолжаются жесткие бои, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Временного Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцева и Бахмутского.

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Наступательными и штурмовыми действиями российская армия пыталась продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, однако без успеха. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Российские оккупанты нанесли авиаудар возле Марьинки.

Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

На Южнобужском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. Авиация российской армии действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белого Колодца и Лозового.

Российские оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. Военные РФ с потерями отступили, отметили в Генштабе ВСУ.