В Украине хотят повысить возраст призывников — кого будет касаться

Август, 13 в 21:48

В Украине зарегистрирован новый законопроект, которым предлагается повысить предельный возраст для военнослужащих. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин объяснил, кого это касается и что изменится для украинцев.

– Только желающих. Только тех, кто добровольно пришел в свой территориальный центр комплектования и изъявил желание встать на защиту страны, — заявил он.

Несмотря на инициативность украинцев, исключительно желания для мобилизации все еще будет недостаточно. Еще нужно показать имеющийся боевой опыт (например, в Афганистане, АТО, ООС или других) и успешно пройти медицинскую комиссию. Только при соблюдении перечисленных условий гражданину могут предложить вернуться на учет, подписать контракт с Вооруженными силами Украины и начать выполнять боевые задания.

С помощью нового законопроекта хотят предоставить возможность центрам комплектования привлечь лучших военных, которые действительно могут быть полезными в обороне государства. Однако на фронт не будут брать людей, у которых есть проблемы со здоровьем или нет боевого опыта, поскольку ВСУ нужны состоятельные бойцы.

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Повышение предельного возраста нужно, поскольку есть люди старше 60 лет, которые хотят помогать ВСУ или учить украинских военных на собственном опыте, чтобы как можно быстрее выгнать российских оккупантов с территории Украины.

– С очередными поступлениями западного вооружения точечное присутствие на фронте может помочь. Этих людей не нужно переучивать и прибегать к особому психологическому обеспечению. О высокой мотивированности этих воинов, прежде всего, говорит их собственное желание быть полезными ВСУ, — убежден Юрчишин.

По его словам, огромную роль играет социальный аспект. В случае принятия законопроекта о повышении предельного возраста, бойцы смогут подписать контракт с ВСУ и законно получать деньги за помощь и оборону страны. Юрчишин считает, что тогда военнослужащие будут обеспечены ценными кадрами, поскольку желающие защищать Украину будут иметь официальную работу и смогут помочь ВСУ.