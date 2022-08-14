В Україні хочуть підвищити вік призовників – кого стосуватиметься

Серпень, 13 в 21:48

В Україні зареєстрували новий законопроєкт, яким пропонується підвищити граничний вік для військовослужбовців. Заступник очільника комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин пояснив, кого це стосуватиметься та що зміниться для українців.

– Тільки охочих. Тільки тих, хто добровільно прийшов до свого територіального центру комплектування та виявив бажання стати на захист країни, – заявив він.

Попри ініціативність українців, виключно бажання для мобілізації все ще буде недостатньо. Ще потрібно показати наявний бойовий досвід (наприклад, в Афганістані, АТО, ООС чи інших) та вдало пройти медичну комісію. Лише за дотримання перерахованих умов громадянину можуть запропонувати повернутися на облік, підписати контракт зі Збройними силами України та почати виконувати бойові завдання.

За допомогою нового законопроєкту хочуть надати можливість центрам комплектування залучити найкращих військових, які можуть бути дійсно корисними в обороні держави. Проте на фронт не братимуть людей, в яких є проблеми зі здоров’ям або немає бойового досвіду, оскільки ЗСУ потрібні спроможні бійці.

Зараз дивляться

Підвищення граничного віку потрібно, оскільки є люди віком старше 60 років, які хочуть допомагати ЗСУ або вчити українських військових на власному досвіді, щоб якомога швидше вигнати російських окупантів з території України.

– З черговими надходженнями західного озброєння точкова присутність на фронті може допомогти. Цих людей не треба перевчати та вдаватися до особливого психологічного забезпечення. Про високу вмотивованість цих воїнів передусім говорить їхнє власне бажання бути корисними ЗСУ, – переконаний Юрчишин.

За його словами, величезну роль має соціальний аспект. У разі ухвалення законопроєкту про підвищення граничного віку бійці зможуть підписати контракт з ЗСУ та законно отримувати гроші за допомогу та оборону країни. Юрчишин вважає, що тоді військкомати будуть забезпечені цінними кадрами, оскільки охочі захищати Україну матимуть офіційну роботу та зможуть допомогти ЗСУ.