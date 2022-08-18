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Факты / Украина / Общество

В Украине заморозят коммунальные тарифы: Зеленский подписал закон

Юля Захарченко, редактор ленты
В Украине заморозят коммунальные тарифы: Зеленский подписал закон
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.

В течение военного положения и шести месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду будет действовать запрет на повышение цен. Разницу в тарифах поставщику будет платить государство.

Что предусматривает закон

  • тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
  • тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
  • цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от стоимости, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Согласно закону, устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

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Источник: Верховная Рада
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