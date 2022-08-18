В Украине заморозят коммунальные тарифы: Зеленский подписал закон

Август, 18 в 20:59

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.

В течение военного положения и шести месяцев после его завершения для тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду будет действовать запрет на повышение цен. Разницу в тарифах поставщику будет платить государство.

Что предусматривает закон

тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от стоимости, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Согласно закону, устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.