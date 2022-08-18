В Україні заморозять комунальні тарифи: Зеленський підписав закон

Серпень, 18 в 20:59

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів.

Протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення для тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду діятиме заборона на підвищення цін. Різницю у тарифах постачальнику платитиме держава.

Що передбачає закон

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від вартості, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Згідно з законом, встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.