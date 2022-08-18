В платежках за электричество появятся новые данные: регулятор расширил права потребителей
В платежках за поставку электроэнергии появится новая информация. Национальная комиссия по регулированию энергорынка утвердила новые правила защиты прав потребителей.
Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ. По данным комиссии, электропоставщиков обязали в платежках на оплату указывать информацию о начальных и конечных показателях счетчиков, на основании которых совершают начисления.
Благодаря принятому решению бытовые потребители будут обеспечены открытыми и понятными данными о начислении платы за электричество.
Для потребителей с электроустановкой мощностью до 0,1 кВт урегулировали организацию коммерческого учета и определение объемов потребления без установки счетчиков.
Кроме того, Нацкомиссия сообщает об упрощении процедуры смены поставщика электроэнергии — сокращен нормативно установленный срок перехода с 21 до трех дней.