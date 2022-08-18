В платежках за электричество появятся новые данные: регулятор расширил права потребителей

Август, 18 в 20:49

В платежках за поставку электроэнергии появится новая информация. Национальная комиссия по регулированию энергорынка утвердила новые правила защиты прав потребителей.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ. По данным комиссии, электропоставщиков обязали в платежках на оплату указывать информацию о начальных и конечных показателях счетчиков, на основании которых совершают начисления.

Благодаря принятому решению бытовые потребители будут обеспечены открытыми и понятными данными о начислении платы за электричество.

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Для потребителей с электроустановкой мощностью до 0,1 кВт урегулировали организацию коммерческого учета и определение объемов потребления без установки счетчиков.

Кроме того, Нацкомиссия сообщает об упрощении процедуры смены поставщика электроэнергии — сокращен нормативно установленный срок перехода с 21 до трех дней.