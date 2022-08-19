Где в Харькове получить гуманитарную помощь – адреса
В Харькове работают десятки пунктов выдачи гуманитарной помощи, об этом сообщает Олег Синегубов, глава областной военно-гражданской администрации.
Гуманитарную помощь выдают в определенных отделениях Новой почты и Укрпочты.
Адреса отделений Новой почты:
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- ул. Ахсарова, 21;
- пров. Пискуновский, 4;
- пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
- ул. Амосова, 11а;
- пр. Героев Сталинграда, 169/24;
- ул. Бакулина, 14;
- ул. Гвардейцев-Широнинцев, 30;
- пр. Тракторостроителей, 86/137;
- ул. Краснодарская, 181;
- ул. Роганская, 101-я.
Адреса отделений Укрпочты:
- пр. Александровский, 113;
- пров. Победы, 2;
- ул. Харьковских Дивизий, 20;
- ул. Грицевца, 29.
— К нам постоянно обращаются волонтеры, ежедневно в областной логистический штаб привозят десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей. Спасибо каждому за вклад в победу, — сообщил Синегубов.
Глава ХОВА также сообщил, что пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 09.00 до 16.00. Но в случае опасной ситуации в районе, во время артобстрелов и авианалетов они могут быть закрыты.
Источник: Олег Синєгубов