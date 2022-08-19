Август, 19 в 11:19

В Харькове работают десятки пунктов выдачи гуманитарной помощи, об этом сообщает Олег Синегубов, глава областной военно-гражданской администрации.

Гуманитарную помощь выдают в определенных отделениях Новой почты и Укрпочты.

Адреса отделений Новой почты:

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ул. Ахсарова, 21;

пров. Пискуновский, 4;

пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;

ул. Амосова, 11а;

пр. Героев Сталинграда, 169/24;

ул. Бакулина, 14;

ул. Гвардейцев-Широнинцев, 30;

пр. Тракторостроителей, 86/137;

ул. Краснодарская, 181;

ул. Роганская, 101-я.

Адреса отделений Укрпочты:

пр. Александровский, 113;

пров. Победы, 2;

ул. Харьковских Дивизий, 20;

ул. Грицевца, 29.

— К нам постоянно обращаются волонтеры, ежедневно в областной логистический штаб привозят десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за рубежа и крупных торговых сетей. Спасибо каждому за вклад в победу, — сообщил Синегубов.

Глава ХОВА также сообщил, что пункты выдачи гуманитарной помощи работают с 09.00 до 16.00. Но в случае опасной ситуации в районе, во время артобстрелов и авианалетов они могут быть закрыты.

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Источник: Олег Синєгубов